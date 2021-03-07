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Запеканка с куриным мясом и сыром

Запеканка с куриным мясом и сыром — будет настоящей королевой вашего стола! Такое блюдо будет пользоваться большим успехом в вашей семье! Приготовьте и убедитесь сами!

Запеканка с куриным мясом и сыром

Запеканка с куриным мясом и сыром: ингредиенты

  1. 500 (пятьсот) гр — куриного филе
  2. 800 (восемьсот) гр — картофеля
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — лука
  4. 300 (триста) гр — шампиньонов
  5. 200 (двести) гр — сыра
  6. 200 (двести) мл — жирных сливок
  7. 1 (одна) шт — яиц
  8. соль по вкусу
  9. черный молотый перец по вкусу
  10. специи по вкусу
  11. растительное масло

Рецепт приготовления:

  • Отварите в мундире картофель, очистите от кожуры и половину натрите на крупной терке, вторую половину нарежьте кружочками
  • Шампиньоны нарежьте по желанию
  • Лук нарежьте мелким кубиком
  • Разогрейте сковороду, масла не наливайте, так как нам нужно на сухой сковороде обжарить грибы, пока влага не испарится, после чего, налейте растительное масло и лук обжаривайте  до готовности
  • Посолите и поперчите по своему вкусу
  • Филе нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле, посолите и поперчите, жарьте на большом огне семь минут
  • Сыр натрите
  • В форму выложите слой кружочков картофеля, посолите, слой картофеля, соль и немного сыра, немного филе, немного сыра, грибы с луком, сыр, картофель тертый и оставшийся сыр
  • Яйцо смешайте с солью и сливками и залейте этим блюдо
  • Отправьте в предварительно разогретую духовку  до 180 градусах на полчаса. Через 10 минут после запекания, откройте духовку и налейте на запеканку сливки, так запеканка получится намного сочнее!
    Запеканка с куриным мясом и сыром получилась невероятной! На здоровье.

 

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