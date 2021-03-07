Запеканка с куриным мясом и сыром — будет настоящей королевой вашего стола! Такое блюдо будет пользоваться большим успехом в вашей семье! Приготовьте и убедитесь сами!
Запеканка с куриным мясом и сыром: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — куриного филе
- 800 (восемьсот) гр — картофеля
- 150 (сто пятьдесят) гр — лука
- 300 (триста) гр — шампиньонов
- 200 (двести) гр — сыра
- 200 (двести) мл — жирных сливок
- 1 (одна) шт — яиц
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- специи по вкусу
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Отварите в мундире картофель, очистите от кожуры и половину натрите на крупной терке, вторую половину нарежьте кружочками
- Шампиньоны нарежьте по желанию
- Лук нарежьте мелким кубиком
- Разогрейте сковороду, масла не наливайте, так как нам нужно на сухой сковороде обжарить грибы, пока влага не испарится, после чего, налейте растительное масло и лук обжаривайте до готовности
- Посолите и поперчите по своему вкусу
- Филе нарежьте кусочками и обжарьте на растительном масле, посолите и поперчите, жарьте на большом огне семь минут
- Сыр натрите
- В форму выложите слой кружочков картофеля, посолите, слой картофеля, соль и немного сыра, немного филе, немного сыра, грибы с луком, сыр, картофель тертый и оставшийся сыр
- Яйцо смешайте с солью и сливками и залейте этим блюдо
- Отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусах на полчаса. Через 10 минут после запекания, откройте духовку и налейте на запеканку сливки, так запеканка получится намного сочнее! Запеканка с куриным мясом и сыром получилась невероятной! На здоровье.
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