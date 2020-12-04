Буженина из свинины в духовке: безумно вкусная домашняя (Видео)

Буженина из свинины в духовке! Сегодня у нас домашняя буженина из свинины в духовке. Невозможно насытиться вкусом и запахом этого блюда, оно очень вкусное, мягкое, сочное и сытное, а готовится очень просто.
Буженина из свинины в духовке: ингредиенты
- Мягкое жирное мясо свинины, желательно без костей
- Лук репчатый − 3-4 головки
- Сахар − 1 ч. л.
- Любимые Приправы
Буженина из свинины в духовке: способ приготовления
- Подготовим ингредиенты и начнем с лука. Его нужно разрезать кольцами, после чего надавить вилкой, слегка размягчить, чтобы он быстрее впитал весь сок, который мы сейчас добавим для мариновки.
- В глубокую емкость добавляем лук и сверху насыпаем немного сахара, для того чтобы он потерял острый вкус, тем самым придавая ему немного легкого сладко-острого вкуса.
- Сверху наливаем одну чашку теплой воды, закрываем крышку и откладываем в сторону.
- Теперь берем другую емкость, в которой мы должны смешать специи. Начнем с соли. Добавляем одну полную чайную ложку соли.
- Я добавляю чайную ложку специи, предусмотренной специально для свинины. Но ели у вас их у вас нет, можете заменить смесью чесночного порошка, семян кориандра и тмина.
- Далее заправляем красным перцем чили, он придает как красивую окраску, так и приятную остроту.
- Добавляем чесночный порошок. Состав используемых специй вы можете, конечно, сами выбирать на ваш вкус.
- Хорошо перемешиваем специи и откладываем в сторону.
- Теперь настала очередь свинины. У меня мясо среднего размера. Если оно превысит 5 кг, то вам нужно будет сделать несколько дырочек и заполнить их приготовленными специями, чтобы приправить всю массу. Желательно взять кусок мяса без костей.
- Тщательно моем мясо и вытираем кухонными салфетками.
- Добавляем маленькую чашку оливкового масла и начинаем смазывать кулинарной кистью. Это поможет лучше приправить все мясо и сделать его чуть мягче.
- Теперь добавляем наши предварительно смешанные специи и продолжаем равномерно смазывать кистью. Таким же образом вы можете приготовить новогоднюю буженину или подать такое блюдо на праздничные столы в качестве холодной закуски.
- В древности в деревнях таким образом заготавливали крупные мясные вырезки свинины, хранили в холодных погребах и, тем самым, обеспечивали свой запас углеводов на всю зиму. Вы тоже можете хранить это блюдо в холодильнике около недели.
- Те же действия мы осуществляем и с обратной стороны мяса.
- Теперь берем фольгу и стелим в два слоя.
- Кладём половину уже смягченного и подслащенного лука.
- Накладываем на сковороду свинину, сверху добавляем оставшуюся часть лука.
- Теперь полностью заворачиваем нашу буженину так крепко и плотно, чтобы влага, образовавшаяся во время варки, не вытекла наружу.
- Третий слой фольги тоже не помешал бы.
- Отправляем в холодильник на 2 часа, чтобы мясо мариновалось и все ароматы впитало в себя.
- Можно оставить так до 8 часов, потом снять из холодильника, положить на сковороду в фольге и отправить в духовку при температуре 220 градусов.
- До конца нужно в закрытом виде готовить, по следующей логике: 1 килограмм мяса — 1 час.
- Если хотите, то в конце можете оставить в духовке еще на 10 минут после вскрытия фольги, для образования красной корочки.
- Достаем из духовки, осторожно стараемся развернуть фольгу. Аромат завораживающий, нужно очистить от лука, он нам не нужен.
- Выводим из формы и ставим в сторону, чтобы немного остыло
- Если так, в горячем состоянии, нарезать, то из-за мягкости оно не будет хорошо резаться и аккуратные нарезки не получатся.
- Желательно после хорошего охлаждения нарезать послойно, полюбоваться, отведать, положить в стеклянную тару и хранить в холодильнике в качестве холодной закуски максимум на неделю.
- Эти нарезки станут желанным украшением любого стола.
Буженина из свинины в духовке: видео
Буженина из свинины в духовке: готова
Ну что же, приятного аппетита.
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