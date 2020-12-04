Буженина из свинины в духовке: безумно вкусная домашняя (Видео)

Буженина из свинины в духовке! Сегодня у нас домашняя буженина из свинины в духовке. Невозможно насытиться вкусом и запахом этого блюда, оно очень вкусное, мягкое, сочное и сытное, а готовится очень просто.

Буженина из свинины в духовке: ингредиенты

Мягкое жирное мясо свинины, желательно без костей

Лук репчатый − 3-4 головки

Сахар − 1 ч. л.

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Буженина из свинины в духовке: способ приготовления

Подготовим ингредиенты и начнем с лука. Его нужно разрезать кольцами, после чего надавить вилкой, слегка размягчить, чтобы он быстрее впитал весь сок, который мы сейчас добавим для мариновки.

В глубокую емкость добавляем лук и сверху насыпаем немного сахара, для того чтобы он потерял острый вкус, тем самым придавая ему немного легкого сладко-острого вкуса.

Сверху наливаем одну чашку теплой воды, закрываем крышку и откладываем в сторону.

Теперь берем другую емкость, в которой мы должны смешать специи. Начнем с соли. Добавляем одну полную чайную ложку соли.

Я добавляю чайную ложку специи, предусмотренной специально для свинины. Но ели у вас их у вас нет, можете заменить смесью чесночного порошка, семян кориандра и тмина.

Далее заправляем красным перцем чили, он придает как красивую окраску, так и приятную остроту.

Добавляем чесночный порошок. Состав используемых специй вы можете, конечно, сами выбирать на ваш вкус.

Хорошо перемешиваем специи и откладываем в сторону.

Теперь настала очередь свинины. У меня мясо среднего размера. Если оно превысит 5 кг, то вам нужно будет сделать несколько дырочек и заполнить их приготовленными специями, чтобы приправить всю массу. Желательно взять кусок мяса без костей.

Тщательно моем мясо и вытираем кухонными салфетками.

Добавляем маленькую чашку оливкового масла и начинаем смазывать кулинарной кистью. Это поможет лучше приправить все мясо и сделать его чуть мягче.

Теперь добавляем наши предварительно смешанные специи и продолжаем равномерно смазывать кистью. Таким же образом вы можете приготовить новогоднюю буженину или подать такое блюдо на праздничные столы в качестве холодной закуски.

В древности в деревнях таким образом заготавливали крупные мясные вырезки свинины, хранили в холодных погребах и, тем самым, обеспечивали свой запас углеводов на всю зиму. Вы тоже можете хранить это блюдо в холодильнике около недели.

Те же действия мы осуществляем и с обратной стороны мяса.

Теперь берем фольгу и стелим в два слоя.

Кладём половину уже смягченного и подслащенного лука.

Накладываем на сковороду свинину, сверху добавляем оставшуюся часть лука.

Теперь полностью заворачиваем нашу буженину так крепко и плотно, чтобы влага, образовавшаяся во время варки, не вытекла наружу.

Третий слой фольги тоже не помешал бы.

Отправляем в холодильник на 2 часа, чтобы мясо мариновалось и все ароматы впитало в себя.

Можно оставить так до 8 часов, потом снять из холодильника, положить на сковороду в фольге и отправить в духовку при температуре 220 градусов.

До конца нужно в закрытом виде готовить, по следующей логике: 1 килограмм мяса — 1 час.

Если хотите, то в конце можете оставить в духовке еще на 10 минут после вскрытия фольги, для образования красной корочки.

Достаем из духовки, осторожно стараемся развернуть фольгу. Аромат завораживающий, нужно очистить от лука, он нам не нужен.

Выводим из формы и ставим в сторону, чтобы немного остыло

Если так, в горячем состоянии, нарезать, то из-за мягкости оно не будет хорошо резаться и аккуратные нарезки не получатся.

Желательно после хорошего охлаждения нарезать послойно, полюбоваться, отведать, положить в стеклянную тару и хранить в холодильнике в качестве холодной закуски максимум на неделю.

Эти нарезки станут желанным украшением любого стола.

Буженина из свинины в духовке: видео

Буженина из свинины в духовке: готова

Ну что же, приятного аппетита.