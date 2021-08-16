Бабушка узбечка научила. Всегда так фарширую перец: смачное блюдо

Фаршированный перец давно стал классическим блюдом, как и голубцы. Мой рецепт поможет вам сделать очень вкусное дополнение к разным гарнирам и закускам, украсит собой праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

перец болгарский, 600 г;

фарш, 500 г;

лук, 1 шт;

соль, перец, специи, зелень;

рис, сваренный до полуготовности, 70 г;

лук и морковь по 1 шт;

томатная паста, 2 ст.л;

соль, сахар и перец;

вода, 200 мл;

лаврой лист, 2 шт.

Процесс приготовления

Перчик выбирайте по своему вкусу: одни любят с тонкими стенками, другим нравится более сочный и мясистый.

Фарш также берем по вкусу, одного вида или ассорти.

Заправляем его тертым луком, добавляем соль, перец, чеснок, специи, зелень, рис, сваренный до полуготовности.

Фаршируем перец фаршем.

Лук мелко режем, морковь трем на терке и тушим овощи на растительном масле до полуготовности.

Добавляем томатную пасту и воду, перемешиваем. Солим по вкусу и добавляем щепотку сахара, специи и лавровый лист. Когда соус закипит, заливаем им перец и ставим вариться на 30 – 40 минут.

Перец будет очень ароматным, с ярким и насыщенным вкусом, он точно вам понравится. Его можно пожать с картофельным пюре и разными салатами.