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Малосольные огурцы за 1 ночь. Этот рецепт я нашла в маминой тетрадки

Малосольные огурцы за 1 ночь очень легко приготовить. Такое соленье понравится всем Вашим знакомым, они обязательно попросят поделиться рецептом.

Малосольные огурцы за 1 ночь: ингредиенты

Малосольные огурцы за 1 ночь. Этот рецепт я нашла в маминой тетрадки 4

  1. Банка — 1,5 л. (полтора литровая)
  2. Огурцы
  3. Укроп
  4. Перец горошком — 6 шт. (шесть штук)
  5. Листья хрена и смородины
  6. Чеснок
  7. Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Тщательно промойте огурцы, удалите хвостики.
  • На дно чистой банки выложите листья смородины, хрена, укроп и чеснок.
  • Огурцы выложите сверху наполовину, затем слой зелени и чеснока.
  • Заполните банку огурцами до верха.
  • Сверху высыпьте соль и чёрный перец горошком, выложите листья хрена и смородины.
  • Залейте кипятком, накройте крышкой, немного встряхните, для распределения соли.
  • Банку оставьте до полного остывания при комнатной температуре, затем поместите в холодильник.

Малосольные огурцы за 1 ночь — самые вкусные и хрустящие.

Малосольные огурцы за 1 ночь

Приятного аппетита!

 

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