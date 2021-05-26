Малосольные огурцы за 1 ночь. Этот рецепт я нашла в маминой тетрадки

Малосольные огурцы за 1 ночь очень легко приготовить. Такое соленье понравится всем Вашим знакомым, они обязательно попросят поделиться рецептом.
Малосольные огурцы за 1 ночь: ингредиенты
- Банка — 1,5 л. (полтора литровая)
- Огурцы
- Укроп
- Перец горошком — 6 шт. (шесть штук)
- Листья хрена и смородины
- Чеснок
- Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Тщательно промойте огурцы, удалите хвостики.
- На дно чистой банки выложите листья смородины, хрена, укроп и чеснок.
- Огурцы выложите сверху наполовину, затем слой зелени и чеснока.
- Заполните банку огурцами до верха.
- Сверху высыпьте соль и чёрный перец горошком, выложите листья хрена и смородины.
- Залейте кипятком, накройте крышкой, немного встряхните, для распределения соли.
- Банку оставьте до полного остывания при комнатной температуре, затем поместите в холодильник.
Малосольные огурцы за 1 ночь — самые вкусные и хрустящие.
Приятного аппетита!
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