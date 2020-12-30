Тушенные морепродукты: рапаны, креветки, мидии, кальмары

Тушенные морепродукты! Все мы знаем, как полезны морепродукты. Особенно это касается моллюсков и ракообразных.

В них содержится много уникальных белков, которые очень легко усваиваются нашим организмом. Вместе с тем, в моллюсках и ракообразных очень высоко содержание омега полинасыщенных жиров.

Это именно те вещества, которые укрепляют работу сердечно-сосудистой системы и предотвращают патологические изменения в сосудах, склеротические явления и инсульты.

Мясо моллюсков, кроме того издревле пользовалось славой сильных афродизиаков. Так, что использование в пищу ракообразных и моллюсков очень хорошо влияет на тонус и самочувствие человека.

Да и кроме того, это очень вкусно.

Морепродукты можно готовить очень разнообразными способами: с добавлением различных приправ, под различными соусами, с различными овощами или фруктами. И в каждом случае получается особое блюдо со своим вкусовым букетом и текстурой.

В нашем рецепте можно использовать мясо практически любых моллюсков или ракообразных: рапранов, кальмаров, креветок, устриц, рачков…

Конечно в зависимости от того какое мясо вы будете использовать, оттенок вкуса блюда поменяется, но в целом это будет та же вкусная и полезная еда.

Тушенные морепродукты: ингредиенты

Моллюски и ракообразные (рапраны, кальмары, креветки, устрицы, рачки) – 500 г

Лук — 1 головка

Чеснок – 1 зубчик

Лимон – 2 шт.

Мука – 1 ст. л.

Перец черный молотый

Соль

Растительное масло

Листья кориандра – 1 пучок

Приготовление тушенных морепродуктов — рапаны, креветки, мидии, кальмары

В разогретом масле обжарить нарезанный полукольцами лук и натертый чеснок до карамелизации. Добавить подготовленное и промытое мясо моллюсков (ракообразных) и жарить пару минут на медленном огне. Выжать сок одного лимона в сковородку. Посолить и поперчить по вкусу. В отдельной посуде перемешать муку с 2-3 столовыми ложками воды и тоже влить в сковороду. Убавить огонь до минимального и тушить минут десять. Перед подачей посыпать рубленными листьями кориандра и украсить дольками оставшегося лимона.

Тушенные морепродукты: готовы