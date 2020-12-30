Тушенные морепродукты: рапаны, креветки, мидии, кальмары

Тушенные морепродукты! Все мы знаем, как полезны морепродукты. Особенно это касается моллюсков и ракообразных.
В них содержится много уникальных белков, которые очень легко усваиваются нашим организмом. Вместе с тем, в моллюсках и ракообразных очень высоко содержание омега полинасыщенных жиров.
Это именно те вещества, которые укрепляют работу сердечно-сосудистой системы и предотвращают патологические изменения в сосудах, склеротические явления и инсульты.
Мясо моллюсков, кроме того издревле пользовалось славой сильных афродизиаков. Так, что использование в пищу ракообразных и моллюсков очень хорошо влияет на тонус и самочувствие человека.
Да и кроме того, это очень вкусно.
Морепродукты можно готовить очень разнообразными способами: с добавлением различных приправ, под различными соусами, с различными овощами или фруктами. И в каждом случае получается особое блюдо со своим вкусовым букетом и текстурой.
В нашем рецепте можно использовать мясо практически любых моллюсков или ракообразных: рапранов, кальмаров, креветок, устриц, рачков…
Конечно в зависимости от того какое мясо вы будете использовать, оттенок вкуса блюда поменяется, но в целом это будет та же вкусная и полезная еда.
Тушенные морепродукты: ингредиенты
- Моллюски и ракообразные (рапраны, кальмары, креветки, устрицы, рачки) – 500 г
- Лук — 1 головка
- Чеснок – 1 зубчик
- Лимон – 2 шт.
- Мука – 1 ст. л.
- Перец черный молотый
- Соль
- Растительное масло
- Листья кориандра – 1 пучок
Приготовление тушенных морепродуктов — рапаны, креветки, мидии, кальмары
- В разогретом масле обжарить нарезанный полукольцами лук и натертый чеснок до карамелизации.
- Добавить подготовленное и промытое мясо моллюсков (ракообразных) и жарить пару минут на медленном огне.
- Выжать сок одного лимона в сковородку. Посолить и поперчить по вкусу.
- В отдельной посуде перемешать муку с 2-3 столовыми ложками воды и тоже влить в сковороду.
- Убавить огонь до минимального и тушить минут десять.
- Перед подачей посыпать рубленными листьями кориандра и украсить дольками оставшегося лимона.
Тушенные морепродукты: готовы
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