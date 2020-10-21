Мясо «по-особому» готовлю 7 лет! Хоть губами ешь — намного нежнее, чем тушенка

Рецепт этого мяса довольно прост, но блюдо на самом деле получается очень нежным, мягким и сочным, ароматным. Набор продуктов самый минимальный, но они все и сделают мясо настолько мягким.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо, 1.3 кг;
- лук, 500 г;
- масло сливочное, 70 г;
- вода, 50 мл;
- чеснок, 4 зубчика;
- соль, перец, душистый и горошком перец, специи по вкусу для мяса.
Процесс приготовления
Мясо, я взяла свинину, отлично подходит и говядина, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем не маленькими кусочками.
Мясо укладываем в кастрюлю и наливаем воду.
Лук режем мелким кубиком и насыпаем в кастрюлю к мясу. Не мешаем, а оставляем лук поверх мяса.
На лук кладем кусочки сливочного масла.
Накрываем крышкой, доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим 1 час.
Теперь солим, перчим, добавляем любые специи по вашему вкусу, мелко рубленый чеснок.
Тушим еще около 1.5 – 2 часа.
Совет: если вы взяли говядину, тогда ее необходимо дольше тушить, около 2 часов.
В итоге у вас должно получиться мясо в луково-сливочном соусе, без даже самого маленького кусочка лука, он весь превратился в соус и благодаря ему, мясо настолько нежное, Отлично сочетается с картофельным пюре, с макаронами, рисом и гречкой.
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