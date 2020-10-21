Мясо «по-особому» готовлю 7 лет! Хоть губами ешь — намного нежнее, чем тушенка

Рецепт этого мяса довольно прост, но блюдо на самом деле получается очень нежным, мягким и сочным, ароматным. Набор продуктов самый минимальный, но они все и сделают мясо настолько мягким.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо, 1.3 кг;

лук, 500 г;

масло сливочное, 70 г;

вода, 50 мл;

чеснок, 4 зубчика;

соль, перец, душистый и горошком перец, специи по вкусу для мяса.

Процесс приготовления

Мясо, я взяла свинину, отлично подходит и говядина, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем не маленькими кусочками.

Мясо укладываем в кастрюлю и наливаем воду.

Лук режем мелким кубиком и насыпаем в кастрюлю к мясу. Не мешаем, а оставляем лук поверх мяса.

На лук кладем кусочки сливочного масла.

Накрываем крышкой, доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим 1 час.

Теперь солим, перчим, добавляем любые специи по вашему вкусу, мелко рубленый чеснок.

Тушим еще около 1.5 – 2 часа.

Совет: если вы взяли говядину, тогда ее необходимо дольше тушить, около 2 часов.