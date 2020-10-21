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Мясо «по-особому» готовлю 7 лет! Хоть губами ешь — намного нежнее, чем тушенка

Рецепт этого мяса довольно прост, но блюдо на самом деле получается очень нежным, мягким и сочным, ароматным. Набор продуктов самый минимальный, но они все и сделают мясо настолько мягким.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мясо, 1.3 кг;
  • лук, 500 г;
  • масло сливочное, 70 г;
  • вода, 50 мл;
  • чеснок, 4 зубчика;
  • соль, перец, душистый и горошком перец, специи по вкусу для мяса.

Процесс приготовления

Мясо, я взяла свинину, отлично подходит и говядина,  промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем не маленькими кусочками.

Мясо укладываем в кастрюлю и наливаем воду.

Лук режем мелким кубиком и насыпаем в кастрюлю к мясу. Не мешаем, а оставляем лук поверх мяса.

На лук кладем кусочки сливочного масла.

Мясо «по-особому» готовлю 7 лет! Хоть губами ешь — намного нежнее, чем тушенка

Накрываем крышкой, доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим 1 час.

Теперь солим, перчим, добавляем любые специи по вашему вкусу, мелко рубленый чеснок.

Тушим еще около 1.5 – 2 часа.

Совет: если вы взяли говядину, тогда ее необходимо дольше тушить, около 2 часов.

Мясо «по-особому» готовлю 7 лет! Хоть губами ешь — намного нежнее, чем тушенка

В итоге у вас должно получиться мясо в луково-сливочном соусе, без  даже самого маленького кусочка лука, он весь превратился в соус и благодаря ему, мясо настолько нежное, Отлично сочетается с картофельным пюре, с макаронами, рисом и гречкой.

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