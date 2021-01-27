Булочки к чаю: вкусная семейная традиция

Булочки к чаю! После рабочей недели все домашние устали, расселись по своим комнатам, кто за компьютер уселся, кто за телевизор, а кто просто прилёг и из телефона носа не суёт. А Вам бы хотелось устроить настоящее семейное чаепитие…

Если не можете созвать родных за десертный стол, приготовьте булочки-подушечки и они сбегутся сами. Ещё и попросят почаще устраивать подобные праздники!

Булочки к чаю: ингредиенты

Гранёный стакан пшеничной муки

Чайная ложка разрыхлителя

Чайная ложка лимонной цедры

Пятьдесят граммов сливочного масла

Тридцать грамов сметаны 20%-ой жидкости

Яйцо

Пятьдесят граммов сахара

Сахарная пудра

Растительное масло

Булочки к чаю: как приготовить

Просеять муку (желательно дважды), чтоб текстура булочек была более воздушной.

Натереть лимонную цедру аккуратно, чтобы не затронуть белый слой. Это очень важно, иначе цедра придаст булочкам горечь. Взять около одной чайной ложки цедры и смешать с разрыхлителем, затем добавить в муку.

Взбить яйцо с сахарным песком с помощью миксера. Добавить сметану и масло. Продолжить взбивать, до однородной кремообразной консистенции.

Начать медленно всыпать смесь муки с разрыхлителем и цедрой. Теперь уже можно замешивать тесто.

Обернуть тесто пищевой плёнкой или чистым целлофановым кулёчком и положить в холодильник на двадцать минут.

Вынуть остывшее тесто и посыпать слоем просеянной муки. Стол и скалку тоже нужно посыпать мукой, чтобы тесто к ним не прилипало. Раскатать тесто скалкой, стараясь добиться толщины примерно в полсантиметра.

Полученную лепёшку разрезать на квадратики стороной в полтора сантиметра.

Положить тефалевую сковороду на огонь, налить в неё подсолнечное масло и прогреть. Затем обжарить квадратики теста с обоих сторон, пока на поверхности не появится золотистая корочка. Очень важно не жалеть подсолнечного масла.

Убрать булочки-подушечки со сковороды и положить на бумажные салфеточки, чтобы стекло лишнее масло.

Булочки-подушечки необходимо остудить прежде, чем украшать их сахарной пудрой, так как иначе пудра намокнет и булочки лишатся своего свеженького, привлекательного вида.

Как вы сейчас убедитесь, булочки вовсе не жирные, а наоборот лёгкие и приятные на вкус.

Булочки к чаю: готов

Вы мастер!!! Перед Вашими булочками-подушечками не устоит никто. А ещё если подать их со сгущёнкой, вишнёвым сиропом, арахисовой пастой,карамельным сиропом или плавленым шоколадом, будет просто загляденье!