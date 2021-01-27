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Булочки к чаю: вкусная семейная традиция

Булочки к чаю!  После рабочей недели все домашние устали, расселись по своим комнатам, кто за компьютер уселся, кто за телевизор, а кто просто прилёг и из телефона носа не суёт. А Вам бы хотелось устроить настоящее семейное чаепитие…

Если не можете созвать родных за десертный стол, приготовьте булочки-подушечки и они сбегутся сами. Ещё и попросят почаще устраивать подобные праздники!

Булочки к чаю: ингредиенты

  • Гранёный стакан пшеничной муки
  • Чайная ложка разрыхлителя
  • Чайная ложка лимонной цедры
  • Пятьдесят граммов сливочного масла
  • Тридцать грамов сметаны 20%-ой жидкости
  • Яйцо
  • Пятьдесят граммов сахара
  • Сахарная пудра
  • Растительное масло

Булочки к чаю

Булочки к чаю: как приготовить

  • Просеять муку (желательно дважды), чтоб текстура булочек была более воздушной.
  • Натереть лимонную цедру аккуратно, чтобы не затронуть белый слой. Это очень важно, иначе цедра придаст булочкам горечь. Взять около одной чайной ложки цедры и смешать с разрыхлителем, затем добавить в муку.
  • Взбить яйцо с сахарным песком с помощью миксера. Добавить сметану и масло. Продолжить взбивать, до однородной кремообразной консистенции.
  • Начать медленно всыпать смесь муки с разрыхлителем и цедрой. Теперь уже можно замешивать тесто.
  • Обернуть тесто пищевой плёнкой или чистым целлофановым кулёчком и положить в холодильник на двадцать минут.
  • Вынуть остывшее тесто и посыпать слоем просеянной муки. Стол и скалку тоже нужно посыпать мукой, чтобы тесто к ним не прилипало. Раскатать тесто скалкой, стараясь добиться толщины примерно в полсантиметра.
  • Полученную лепёшку разрезать на квадратики стороной в полтора сантиметра.
  • Положить тефалевую сковороду на огонь, налить в неё подсолнечное масло и прогреть. Затем обжарить квадратики теста с обоих сторон, пока на поверхности не появится золотистая корочка. Очень важно не жалеть подсолнечного масла.
  • Убрать булочки-подушечки со сковороды и положить на бумажные салфеточки, чтобы стекло лишнее масло.

Булочки к чаю

  • Булочки-подушечки необходимо остудить прежде, чем украшать их сахарной пудрой, так как иначе пудра намокнет и булочки лишатся своего свеженького, привлекательного вида.

Как вы сейчас убедитесь, булочки вовсе не жирные, а наоборот лёгкие и приятные на вкус.

Булочки к чаю: готов

Вы мастер!!! Перед Вашими булочками-подушечками не устоит никто. А ещё если подать их со сгущёнкой, вишнёвым сиропом, арахисовой пастой,карамельным сиропом или плавленым шоколадом, будет просто загляденье!

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