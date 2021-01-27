Булочки к чаю: вкусная семейная традиция

Булочки к чаю! После рабочей недели все домашние устали, расселись по своим комнатам, кто за компьютер уселся, кто за телевизор, а кто просто прилёг и из телефона носа не суёт. А Вам бы хотелось устроить настоящее семейное чаепитие…
Если не можете созвать родных за десертный стол, приготовьте булочки-подушечки и они сбегутся сами. Ещё и попросят почаще устраивать подобные праздники!
Булочки к чаю: ингредиенты
- Гранёный стакан пшеничной муки
- Чайная ложка разрыхлителя
- Чайная ложка лимонной цедры
- Пятьдесят граммов сливочного масла
- Тридцать грамов сметаны 20%-ой жидкости
- Яйцо
- Пятьдесят граммов сахара
- Сахарная пудра
- Растительное масло
Булочки к чаю: как приготовить
- Просеять муку (желательно дважды), чтоб текстура булочек была более воздушной.
- Натереть лимонную цедру аккуратно, чтобы не затронуть белый слой. Это очень важно, иначе цедра придаст булочкам горечь. Взять около одной чайной ложки цедры и смешать с разрыхлителем, затем добавить в муку.
- Взбить яйцо с сахарным песком с помощью миксера. Добавить сметану и масло. Продолжить взбивать, до однородной кремообразной консистенции.
- Начать медленно всыпать смесь муки с разрыхлителем и цедрой. Теперь уже можно замешивать тесто.
- Обернуть тесто пищевой плёнкой или чистым целлофановым кулёчком и положить в холодильник на двадцать минут.
- Вынуть остывшее тесто и посыпать слоем просеянной муки. Стол и скалку тоже нужно посыпать мукой, чтобы тесто к ним не прилипало. Раскатать тесто скалкой, стараясь добиться толщины примерно в полсантиметра.
- Полученную лепёшку разрезать на квадратики стороной в полтора сантиметра.
- Положить тефалевую сковороду на огонь, налить в неё подсолнечное масло и прогреть. Затем обжарить квадратики теста с обоих сторон, пока на поверхности не появится золотистая корочка. Очень важно не жалеть подсолнечного масла.
- Убрать булочки-подушечки со сковороды и положить на бумажные салфеточки, чтобы стекло лишнее масло.
- Булочки-подушечки необходимо остудить прежде, чем украшать их сахарной пудрой, так как иначе пудра намокнет и булочки лишатся своего свеженького, привлекательного вида.
Как вы сейчас убедитесь, булочки вовсе не жирные, а наоборот лёгкие и приятные на вкус.
Булочки к чаю: готов
Вы мастер!!! Перед Вашими булочками-подушечками не устоит никто. А ещё если подать их со сгущёнкой, вишнёвым сиропом, арахисовой пастой,карамельным сиропом или плавленым шоколадом, будет просто загляденье!
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