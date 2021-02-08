Беру капусту, 2 яйца и готовлю капустные котлеты. Делюсь рецептом

Из капусты, как и из картофеля, можно приготовить огромное количество самых разнообразных блюд. Сегодня хочу поделиться с вами одним из своих любимых: капустные котлеты получаются очень нежными и сочными, ароматными, подаем с разными соусами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 700 г;

яйца, 2 шт;

лук, 2 шт;

манная крупа, 4 – 5 ст.л;

соль, перец, специи, зелень;

масло сливочное, 30 г.

Процесс приготовления

Капусту очень мелко режем или трем на крупной терке.

Бросаем капусту в кипяток и варим до мягкости. В среднем, этот процесс занимает около 5 – 7 минут.

Выкладываем капусту на сито, доем хорошо стечь воде и потом еще отжимаем руками.

Взбиваем до однородности яйца и вливаем массу в капусту, вымешиваем.

Добавляем соль, перец, специи, мелко рубленую зелень и манную крупу. Хорошо вымешиваем фарш и оставляем на 20 – 30 минут, для набухания крупы.

Формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем на разогретом растительном масле до румяности со всех сторон.