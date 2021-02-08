Беру капусту, 2 яйца и готовлю капустные котлеты. Делюсь рецептом

Из капусты, как и из картофеля, можно приготовить огромное количество самых разнообразных блюд. Сегодня хочу поделиться с вами одним из своих любимых: капустные котлеты получаются очень нежными и сочными, ароматными, подаем с разными соусами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 700 г;
- яйца, 2 шт;
- лук, 2 шт;
- манная крупа, 4 – 5 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень;
- масло сливочное, 30 г.
Процесс приготовления
Капусту очень мелко режем или трем на крупной терке.
Бросаем капусту в кипяток и варим до мягкости. В среднем, этот процесс занимает около 5 – 7 минут.
Выкладываем капусту на сито, доем хорошо стечь воде и потом еще отжимаем руками.
Взбиваем до однородности яйца и вливаем массу в капусту, вымешиваем.
Добавляем соль, перец, специи, мелко рубленую зелень и манную крупу. Хорошо вымешиваем фарш и оставляем на 20 – 30 минут, для набухания крупы.
Формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем на разогретом растительном масле до румяности со всех сторон.
Очень вкусно подавать такие котлеты с соусом из сметаны и горчицы, немного чеснока и свежего укропа. ВУ качестве гарнира я выбираю картофельное пюре или отварной рис.
Свежие комментарии