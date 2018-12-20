Рецепт моего личного опыта: Домашняя вареная колбаса в кружке

Все из натуральных ингредиентов!

Ингредиенты:

— 500 г куриного филе

— 400 г молока

— 1 яйцо

— 2 ст. л. крахмала

— 6 зубчиков чеснока

— 2 ч. л. соли

— 1/2 ч. л. сахара

— 1/3 ч. л. черного перца

— 1/3 ч. л. кориандра

— 1/3 ч. л. кардамона

— 1/3 ч. л. мускатного ореха

Приготовление:

Нарежь филе и измельчи в блендере до состояния пасты. Частями можно вливать молоко. Всыпь специи, соль, сахар, крахмал.

Добавь яйцо и измельченный чеснок. Смешай всё. У тебя получится однородная масса почти белоснежного цвета. Вареная колбаса в кружке: рецепт для тех, кто ценит домашнюю кухню.

Смажь маслом кружки и наполни их фаршем на 4/5 объема. Тщательно обмотай кружки пищевой пленкой. Большую кастрюлю наполни водой.

На дно можно поместить тканевую салфетку. В слегка разогретую воду поставь кружки с мясной массой.

Воды должно быть примерно до половины кружек. Доведи до кипения и вари еще минут 40. Когда кружки остынут, вытряхни колбасу.

Не бойся экспериментировать! В массу можно добавлять сыр, зелень, оливки, грибы. Такую колбасу можно слегка поджарить перед употреблением. У тебя получится натуральный и вкусный продукт.

Приятного аппетита!