Рецепт моего личного опыта: Домашняя вареная колбаса в кружке

Все из натуральных ингредиентов!
Ингредиенты:
— 500 г куриного филе
— 400 г молока
— 1 яйцо
— 2 ст. л. крахмала
— 6 зубчиков чеснока
— 2 ч. л. соли
— 1/2 ч. л. сахара
— 1/3 ч. л. черного перца
— 1/3 ч. л. кориандра
— 1/3 ч. л. кардамона
— 1/3 ч. л. мускатного ореха
Приготовление:
Нарежь филе и измельчи в блендере до состояния пасты. Частями можно вливать молоко. Всыпь специи, соль, сахар, крахмал.
Добавь яйцо и измельченный чеснок. Смешай всё. У тебя получится однородная масса почти белоснежного цвета. Вареная колбаса в кружке: рецепт для тех, кто ценит домашнюю кухню.
Смажь маслом кружки и наполни их фаршем на 4/5 объема. Тщательно обмотай кружки пищевой пленкой. Большую кастрюлю наполни водой.
На дно можно поместить тканевую салфетку. В слегка разогретую воду поставь кружки с мясной массой.
Воды должно быть примерно до половины кружек. Доведи до кипения и вари еще минут 40. Когда кружки остынут, вытряхни колбасу.
Не бойся экспериментировать! В массу можно добавлять сыр, зелень, оливки, грибы. Такую колбасу можно слегка поджарить перед употреблением. У тебя получится натуральный и вкусный продукт.
Приятного аппетита!
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