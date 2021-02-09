Несколько хозяйственных подсказок. Полезные мелочи, которые всегда выручают

Иногда, когда занимаешься домашними делами, в голову приходят разные идеи, облегчающие некоторые задачи по хозяйству. Вот я их и собираю, а потом делюсь с подругами и вами, своими читателями.

Торт и летняя жара

Собиралась я к подруге на день рождения и испекла ей торт. Но как его довезти без потери красоты: сделала кремовые цветы, украсила марципанами. Вышла из положения таким образом.

Купила в аптеке обычную грелку, налила в нее половину воды и в горизонтальном положении положила в морозильную камеру.

Утром переложила эту ледяную грелку в коробку, на нее поставила торт и закрыла коробку. Получился такой термос, который сохранял прохладу все время, пока я была в дороге. Сегодня в магазине можно даже купить небольшие блоки, которые замораживаются и тоже помогают сохранять холод.

Фольга – универсальный помощник

Когда вы собираетесь варить яйца на Пасху, заверните их предварительно в фольгу. Тогда они гарантированно не потрескаются при варке и вы потом их красиво украсите.

Из фольги еще можно сделать шарики, которые укладываю в стиральную машину и потом не нужно обрабатывать вещи антистатическими средствами.

Чтобы продукты дольше хранились в холодильнике. Я заворачиваю их в фольгу.

Так я берегу колбасы и масло, ветчину от посторонних ароматов и продлеваю срок хранения.

Чтобы быстро гладить вещь, положите лист фольги под ткань на гладильной доске: фольга быстро нагревается и получается, что вы выглаживаете вещь сразу с двух сторон.

Чтобы сигнал wi fi был более качественным, оборачиваем кусочки картона фольгой и крепим их резинками к антеннам роутера.

Для качественной и четкой фотографии, оберните 3 картонки фольгой, склейте их в виде трельяжа и получается домашний светоотражатель. В центре ставим предмет и делаем фото.

Этот трельяж вы также можете использовать и на плите, если жарите продукты, которые сильно брызгают. Так вы защитите кухню от масляных брызг и избавите себя от долгой уборки.

Избавляемся от «ароматов» и другие мелочи

Чтобы в холодильнике не было неприятного запаха, на кухонную губку насыпаем немного пищевой соды и укладываем ее в боковую дверцу.

Такую же губку можно подвесить к люстре в центре накуренного помещения и через 20 минут, от неприятного запаха не останется и следа.

Если у вас скользит коврик около кровати или в ванной, при помощи клея клеим канцелярские резинки в разных местах с обратной стороны и коврик больше не будет скользить.