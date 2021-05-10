Бисквитный торт Натюрморт. Нежное лакомство с шоколадным кремом

Бисквитный торт Натюрморт украсит Ваш праздничный стол невероятным вкусом и красотой. Готовьте этот вкуснейший торт и удивляйте близких.
Бисквитный торт Натюрморт: ингредиенты
Бисквит:
- Сахар — 110 гр. (сто десять грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Мука просеянная — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Молоко — 55 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Крем:
- Сливки жирные — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Молоко сгущённое — 25 гр. (двадцать пять грамм)
- Измельчённый белый шоколад — 120 гр (сто двадцать грамм)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сливки — 600 мл. (шестьсот миллилитров)
- Сыр творожный — 80 гр. (восемьдесят грамм)
Начинка и декор:
- Апельсин — 2 шт. (две штуки)
- Клубника крупная — 10 шт. (десять штук)
- Киви — 3 шт. (три штуки
- Мята свежая
- Кусочки измельчённых орехов
Пошаговое приготовление:
- Сперва приготовьте бисквитное тесто: для этого белки и сахар взбейте миксером до однородной плотной массы, постепенно добавляя желтки. Муку смешайте с разрыхлителем и молоком, затем соедините с яичной массой. Глубокий противень застелите пекарской бумагой и вылейте на него тесто ровным слоем. Бисквит выпекайте 12 минут в разогретой до 180 градусов. Тесто после остывания разрежьте на шесть квадратных коржей.
- Теперь время приготовления крема: сливки нагрейте и всыпьте измельчённый шоколад, чтобы тот растаял до конца. Смесь слегка остудите и добавьте сахар, творожный сыр, сгущённое молоко и сливки. Крем взбейте миксером до получения плотной массы и оставьте в холодильнике примерно на полчаса.
- Начинайте собирать ваш тортик. Сперва необходимо вырезать два куска бумаги для выпечки таким образом, чтобы они были шириной равны ширине Ваших коржей, но в три раза длиннее. Бумагу кладите на стол крест на крест, в центр выложите первый корж. Покройте корж кремом, на него выложите тонкие ломтики киви. Накройте его вторым коржом и повторите, на этот раз добавив кусочки клубники. В следующем слое добавьте апельсин и продолжайте до тех пор, пока коржи не закончатся.
- Когда дойдёте до последнего коржа, переходите к его украшению. Торт полностью покройте кремом со всех сторон.
- Сверху просто украсьте торт кусочками фруктов, мяты, клубники, чтобы создать красивый узор со всех сторон. Можете сделать красивый узор из фруктовых цветочков и украсить ими торт со всех сторон. Выложите вырезанные цветочки на бумагу для выпечки, затем прижмите бумагу для выпечки к крему так, чтобы кусочки фруктов прилипли к нему. Затем аккуратно уберите бумагу. Можете посыпать измельчёнными орехами вдоль нижнего края и отправьте тортик в холодильник.
Бисквитный торт Натюрморт станет звездой любого праздника.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии