Бисквитный торт Натюрморт. Нежное лакомство с шоколадным кремом

Бисквитный торт Натюрморт украсит Ваш праздничный стол невероятным вкусом и красотой. Готовьте этот вкуснейший торт и удивляйте близких.

Бисквитный торт Натюрморт: ингредиенты

Бисквитный торт Натюрморт

Бисквит:

  1. Сахар — 110 гр. (сто десять грамм)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Мука просеянная — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  4. Молоко — 55 мл. (пятьдесят миллилитров)
  5. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Крем:

  1. Сливки жирные — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  2. Молоко сгущённое — 25 гр. (двадцать пять грамм)
  3. Измельчённый белый шоколад — 120 гр (сто двадцать грамм)
  4. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Сливки — 600 мл. (шестьсот миллилитров)
  6. Сыр творожный — 80 гр. (восемьдесят грамм)

Начинка и декор:

  1. Апельсин — 2 шт. (две штуки)
  2. Клубника крупная — 10 шт. (десять штук)
  3. Киви — 3 шт. (три штуки
  4. Мята свежая
  5. Кусочки измельчённых орехов

Пошаговое приготовление:

  • Сперва приготовьте бисквитное тесто: для этого белки и сахар взбейте миксером до однородной плотной массы, постепенно добавляя желтки. Муку смешайте с разрыхлителем и молоком, затем соедините с яичной массой. Глубокий противень застелите пекарской бумагой и вылейте на  него тесто ровным слоем. Бисквит выпекайте 12 минут в разогретой до 180 градусов. Тесто после остывания разрежьте на шесть квадратных коржей.
  • Теперь время приготовления крема: сливки нагрейте и всыпьте измельчённый шоколад, чтобы тот растаял до конца. Смесь слегка остудите и добавьте сахар, творожный сыр, сгущённое молоко и сливки. Крем взбейте миксером до получения плотной массы и оставьте в холодильнике примерно на  полчаса.
  • Начинайте собирать ваш тортик. Сперва необходимо вырезать два куска бумаги для выпечки таким образом, чтобы они были шириной равны ширине Ваших коржей, но в три раза длиннее. Бумагу кладите на стол крест на крест, в центр выложите первый корж. Покройте корж кремом, на него выложите тонкие ломтики киви. Накройте его вторым коржом и повторите, на этот раз добавив кусочки клубники. В следующем слое добавьте апельсин и продолжайте до тех пор, пока коржи не закончатся.
  • Когда дойдёте до последнего коржа, переходите к его украшению. Торт полностью покройте кремом со всех сторон.
  • Сверху просто украсьте торт кусочками фруктов, мяты, клубники, чтобы создать красивый узор со всех сторон. Можете сделать красивый узор из фруктовых цветочков и украсить ими торт со всех сторон. Выложите вырезанные цветочки на бумагу для выпечки, затем прижмите бумагу для выпечки к крему так, чтобы кусочки фруктов прилипли к нему. Затем аккуратно уберите бумагу. Можете посыпать измельчёнными орехами вдоль нижнего края и отправьте тортик в холодильник.

Бисквитный торт Натюрморт станет звездой любого праздника.

Бисквитный торт Натюрморт. Нежное лакомство с шоколадным кремом 2

Пеките на здоровье!

 

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