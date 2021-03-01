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Рис с овощами: очень просто и быстро

Рис с овощами! На обед сегодня приготовьте по нашему рецепту невероятно вкусный рис с овощами. Готовить его легко и просто, а есть – одно удовольствие! В нашем рецепте дается особый метод приготовления, благодаря которому рис получается особенно вкусным и рассыпчатым, со всеми ароматами используемых овощей и специй.

Рис с овощами: ингредиенты

  • стакан сухого риса
  • два стакана горячей воды
  • две луковицы

Рис с овощами

  • две моркови
  • болгарский перец
  • половина кабачка
  • три зубчика чеснока
  • три столовые ложки растительного масла
  • соль – по вкусу
  • специи (черный молотый перец, красный перец, сладкая паприка, куркума, мята, кориандр) – по вкусу
  • кусочек сливочного масла – по желанию

Рис с овощами: как приготовить

Для начала нужно подготовить овощи:

  • Кабачок помыть, срезать хвостик и половину кабачка нарезать мелким кубиком.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на средней терке.
  • Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена и нарезать небольшими кубиками.
  • Репчатый лук и чеснок почистить.
  • Чеснок порезать на тоненькие пластиночки.
  • Лук же порезать нетолстыми полуколечками или же кубиками.
  • На разогретое в сковороде масло отправить лук. Перемешивая деревянной лопаточкой, обжарить его до прозрачности и слегка золотистого цвета.
  • К луку отправить морковь. Обжаривать до мягкости моркови. На это уйдет максимум минуты три.

Рис с овощами

  • Добавить болгарский перец и перемешать.
  • Буквально через половинку минуты добавить кабачок и чеснок.
  • Перемешать и секунд через тридцать снять сковороду с огня.

А теперь нужно приступить к рису:

  • Другую сковороду хорошо разогреть и добавить три столовые ложки растительного масла. По желанию можно добавить маленький кусочек сливочного масла.
  • Выберите из вышеперечисленных любимые специи в необходимом количестве и отправьте их в сковороду.
  • Специи должны очень хорошо прожариться в течение одной минуты. В этом случае специи полностью раскрывают свой аромат и вкус.
  • Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем слить воду.
  • В масло со специями добавить рис.
  • Перемешивая, обжарить рис вместе со специями пару минут. За это время рис впитает все ароматы специй.

А теперь нужно соединить блюдо:

  • В обжаренный рис отправить тушенные овощи.

Рис с овощами

  • Перемешать, разровнять и слегка утрамбовать деревянной лопаточкой.
  • Воду закипятить и один стакан залить в рис.
  • Во втором стакане разбавить чайную ложку соли и тоже залить в рис.
  • После того, как добавили воду, огонь надо сбавить до минимума.
  • Накрыть сковороду крышкой и оставить на мелком огне минут двадцать.

Через двадцать минут наш вкусный рис с овощами будет готов.

Переложите его в глубокую красивую тарелку и подайте к столу.

Аромат и вкус у нашего блюда просто обалденные.

Рис с овощами: готов

Кушайте и получайте удовольствие!

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