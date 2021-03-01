Рис с овощами: очень просто и быстро

Рис с овощами! На обед сегодня приготовьте по нашему рецепту невероятно вкусный рис с овощами. Готовить его легко и просто, а есть – одно удовольствие! В нашем рецепте дается особый метод приготовления, благодаря которому рис получается особенно вкусным и рассыпчатым, со всеми ароматами используемых овощей и специй.

Рис с овощами: ингредиенты

стакан сухого риса

два стакана горячей воды

две луковицы

две моркови

болгарский перец

половина кабачка

три зубчика чеснока

три столовые ложки растительного масла

соль – по вкусу

специи (черный молотый перец, красный перец, сладкая паприка, куркума, мята, кориандр) – по вкусу

кусочек сливочного масла – по желанию

Рис с овощами: как приготовить

Для начала нужно подготовить овощи:

Кабачок помыть, срезать хвостик и половину кабачка нарезать мелким кубиком.

Морковь помыть, почистить и натереть на средней терке.

Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена и нарезать небольшими кубиками.

Репчатый лук и чеснок почистить.

Чеснок порезать на тоненькие пластиночки.

Лук же порезать нетолстыми полуколечками или же кубиками.

На разогретое в сковороде масло отправить лук. Перемешивая деревянной лопаточкой, обжарить его до прозрачности и слегка золотистого цвета.

К луку отправить морковь. Обжаривать до мягкости моркови. На это уйдет максимум минуты три.

Добавить болгарский перец и перемешать.

Буквально через половинку минуты добавить кабачок и чеснок.

Перемешать и секунд через тридцать снять сковороду с огня.

А теперь нужно приступить к рису:

Другую сковороду хорошо разогреть и добавить три столовые ложки растительного масла. По желанию можно добавить маленький кусочек сливочного масла.

Выберите из вышеперечисленных любимые специи в необходимом количестве и отправьте их в сковороду.

Специи должны очень хорошо прожариться в течение одной минуты. В этом случае специи полностью раскрывают свой аромат и вкус.

Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем слить воду.

В масло со специями добавить рис.

Перемешивая, обжарить рис вместе со специями пару минут. За это время рис впитает все ароматы специй.

А теперь нужно соединить блюдо:

В обжаренный рис отправить тушенные овощи.

Перемешать, разровнять и слегка утрамбовать деревянной лопаточкой.

Воду закипятить и один стакан залить в рис.

Во втором стакане разбавить чайную ложку соли и тоже залить в рис.

После того, как добавили воду, огонь надо сбавить до минимума.

Накрыть сковороду крышкой и оставить на мелком огне минут двадцать.

Через двадцать минут наш вкусный рис с овощами будет готов.

Переложите его в глубокую красивую тарелку и подайте к столу.

Аромат и вкус у нашего блюда просто обалденные.

Рис с овощами: готов

Кушайте и получайте удовольствие!