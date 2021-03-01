Рис с овощами: очень просто и быстро

Рис с овощами! На обед сегодня приготовьте по нашему рецепту невероятно вкусный рис с овощами. Готовить его легко и просто, а есть – одно удовольствие! В нашем рецепте дается особый метод приготовления, благодаря которому рис получается особенно вкусным и рассыпчатым, со всеми ароматами используемых овощей и специй.
Рис с овощами: ингредиенты
- стакан сухого риса
- два стакана горячей воды
- две луковицы
- две моркови
- болгарский перец
- половина кабачка
- три зубчика чеснока
- три столовые ложки растительного масла
- соль – по вкусу
- специи (черный молотый перец, красный перец, сладкая паприка, куркума, мята, кориандр) – по вкусу
- кусочек сливочного масла – по желанию
Рис с овощами: как приготовить
Для начала нужно подготовить овощи:
- Кабачок помыть, срезать хвостик и половину кабачка нарезать мелким кубиком.
- Морковь помыть, почистить и натереть на средней терке.
- Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена и нарезать небольшими кубиками.
- Репчатый лук и чеснок почистить.
- Чеснок порезать на тоненькие пластиночки.
- Лук же порезать нетолстыми полуколечками или же кубиками.
- На разогретое в сковороде масло отправить лук. Перемешивая деревянной лопаточкой, обжарить его до прозрачности и слегка золотистого цвета.
- К луку отправить морковь. Обжаривать до мягкости моркови. На это уйдет максимум минуты три.
- Добавить болгарский перец и перемешать.
- Буквально через половинку минуты добавить кабачок и чеснок.
- Перемешать и секунд через тридцать снять сковороду с огня.
А теперь нужно приступить к рису:
- Другую сковороду хорошо разогреть и добавить три столовые ложки растительного масла. По желанию можно добавить маленький кусочек сливочного масла.
- Выберите из вышеперечисленных любимые специи в необходимом количестве и отправьте их в сковороду.
- Специи должны очень хорошо прожариться в течение одной минуты. В этом случае специи полностью раскрывают свой аромат и вкус.
- Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной. Затем слить воду.
- В масло со специями добавить рис.
- Перемешивая, обжарить рис вместе со специями пару минут. За это время рис впитает все ароматы специй.
А теперь нужно соединить блюдо:
- В обжаренный рис отправить тушенные овощи.
- Перемешать, разровнять и слегка утрамбовать деревянной лопаточкой.
- Воду закипятить и один стакан залить в рис.
- Во втором стакане разбавить чайную ложку соли и тоже залить в рис.
- После того, как добавили воду, огонь надо сбавить до минимума.
- Накрыть сковороду крышкой и оставить на мелком огне минут двадцать.
Через двадцать минут наш вкусный рис с овощами будет готов.
Переложите его в глубокую красивую тарелку и подайте к столу.
Аромат и вкус у нашего блюда просто обалденные.
Рис с овощами: готов
Кушайте и получайте удовольствие!
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