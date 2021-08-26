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Котлеты с творогом. Рецепт со времён средневековых рыцарей

Котлеты с творогом — очень интересный рецепт, который не только сытен, но и очень полезен.

Котлеты с творогом: ингредиенты

Котлеты с творогом

  1. Куриное филе – 1.5 кг. (полтора килограмма)
  2. Не сухой творог от 9% — 600 г. (шестьсот грамм)
  3. Яйца – 6 шт. (шесть штук)
  4. Пшеничная мука – 300 г. (триста грамм)
  5. Чеснок – 8 з. (восемь зубчиков)
  6. Зелёный укроп – 25 г. (двадцать пять грамм)
  7. Петрушка – 25 г. (двадцать пять грамм)
  8. Чёрный молотый перец – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  9. Соль – 1.5 ч. л. (полторы чайных ложки)

Способ приготовления:

  1. Мелкими кубиками рубите куриное мясо.
  2. В мясо добавьте творог и перемешайте. Введите яйца и рублёную зелень.
  3. Фарш перчите и солите, приправьте чесноком. Смешайте тщательно.
  4. Маслом смажьте противень.
  5. Формируйте крупные котлеты, размером с ладонь. Панируйте в муке или сухарях.
  6. Духовку разогрейте до 160 градусов. Котлетки выложите на противень и запекайте 40-50 минут.

Котлеты с творогом — еда для средневековых рыцарей.

Котлеты с творогом. Рецепт со времён средневековых рыцарей 4

Приятного аппетита!

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