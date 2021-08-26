Котлеты с творогом. Рецепт со времён средневековых рыцарей

Котлеты с творогом — очень интересный рецепт, который не только сытен, но и очень полезен.

Котлеты с творогом: ингредиенты

Куриное филе – 1.5 кг. (полтора килограмма) Не сухой творог от 9% — 600 г. (шестьсот грамм) Яйца – 6 шт. (шесть штук) Пшеничная мука – 300 г. (триста грамм) Чеснок – 8 з. (восемь зубчиков) Зелёный укроп – 25 г. (двадцать пять грамм) Петрушка – 25 г. (двадцать пять грамм) Чёрный молотый перец – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Соль – 1.5 ч. л. (полторы чайных ложки)

Способ приготовления:

Мелкими кубиками рубите куриное мясо. В мясо добавьте творог и перемешайте. Введите яйца и рублёную зелень. Фарш перчите и солите, приправьте чесноком. Смешайте тщательно. Маслом смажьте противень. Формируйте крупные котлеты, размером с ладонь. Панируйте в муке или сухарях. Духовку разогрейте до 160 градусов. Котлетки выложите на противень и запекайте 40-50 минут.

Котлеты с творогом — еда для средневековых рыцарей.

Приятного аппетита!