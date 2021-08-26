Котлеты с творогом. Рецепт со времён средневековых рыцарей

Котлеты с творогом — очень интересный рецепт, который не только сытен, но и очень полезен.
Котлеты с творогом: ингредиенты
- Куриное филе – 1.5 кг. (полтора килограмма)
- Не сухой творог от 9% — 600 г. (шестьсот грамм)
- Яйца – 6 шт. (шесть штук)
- Пшеничная мука – 300 г. (триста грамм)
- Чеснок – 8 з. (восемь зубчиков)
- Зелёный укроп – 25 г. (двадцать пять грамм)
- Петрушка – 25 г. (двадцать пять грамм)
- Чёрный молотый перец – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Соль – 1.5 ч. л. (полторы чайных ложки)
Способ приготовления:
- Мелкими кубиками рубите куриное мясо.
- В мясо добавьте творог и перемешайте. Введите яйца и рублёную зелень.
- Фарш перчите и солите, приправьте чесноком. Смешайте тщательно.
- Маслом смажьте противень.
- Формируйте крупные котлеты, размером с ладонь. Панируйте в муке или сухарях.
- Духовку разогрейте до 160 градусов. Котлетки выложите на противень и запекайте 40-50 минут.
Котлеты с творогом — еда для средневековых рыцарей.
Приятного аппетита!
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