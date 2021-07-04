Варенье за 3 минуты: экономит сахар! Густое варенье — как конфитюр

Рецепт мне нравится из-за экономности использования сахара. На выходе получается густое и ароматное варенье, которое можно варить из любой ягоды. Конечно, если вы сладкоежки, то можно джем сделать более сладким.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- клубника, 1кг;
- сахар, 500 г;
- кислота лимонная, треть ч.л;
- желфикс 1 упаковка на 2 части ягод.
Процесс приготовления
Клубнику можно заменить любыми ягодами и фруктами. Последние просто нужно порезать на порционные кусочки, размеры берите по своему вкусу.
Ягоды промываем и просушиваем, чтобы не оставалось воды.
Вторую часть ягод перебиваем погружным блендером, а остальные порезать кусочками или оставить целым.
Смешиваем ягодную массу с сахаром и желфиксом.
Доводим массу до кипения, постоянно перемешивая и варим на небольшом огне около 3 минут.
Не забываем убирать пену.
Раскладываем варенье в сухие, предварительно стерилизованные баночки, закручиваем стерилизованными крышками и переворачиваем.
Оставляем остывать и ставим на хранение в подвал или кладовку.
Такой джем очень подходит к блинчикам, с ним я делаю рулеты, использую в качестве прослойки для тортов и добавляю в различные десерты.
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