Варенье за 3 минуты: экономит сахар! Густое варенье — как конфитюр

Рецепт мне нравится из-за экономности использования сахара. На выходе получается густое и ароматное варенье, которое можно варить из любой ягоды. Конечно, если вы сладкоежки, то можно джем сделать более сладким.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

клубника, 1кг;

сахар, 500 г;

кислота лимонная, треть ч.л;

желфикс 1 упаковка на 2 части ягод.

Процесс приготовления

Клубнику можно заменить любыми ягодами и фруктами. Последние просто нужно порезать на порционные кусочки, размеры берите по своему вкусу.

Ягоды промываем и просушиваем, чтобы не оставалось воды.

Вторую часть ягод перебиваем погружным блендером, а остальные порезать кусочками или оставить целым.

Смешиваем ягодную массу с сахаром и желфиксом.

Доводим массу до кипения, постоянно перемешивая и варим на небольшом огне около 3 минут.

Не забываем убирать пену.

Раскладываем варенье в сухие, предварительно стерилизованные баночки, закручиваем стерилизованными крышками и переворачиваем.

Оставляем остывать и ставим на хранение в подвал или кладовку.