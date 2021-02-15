Теперь у меня всегда в морозилке лежит лимон. Оказалось, от него куда больше пользы, чем думал, делюсь советом

Все используют лимон для чая, для разных блюд, для маринада лука и мяса, рыбы. Лимон никогда не бывает лишним, ведь в нем масса полезных веществ, одуряющий аромат, который быстро поднимает настроение, помогает профилактике рака.

Очень ценная кожура фрукты – ее можно не только добавлять в выпечку, но и найти ей другое применение.

Просто возьмите и заморозьте лимон целиком в морозильной камере. Когда натрете цедру на терке, она уже будет без горечи и ее можно добавлять куда угодно. К примеру, я добавляю в соусы к мясу и к рыбным блюдам.

Сегодня популярна «лимонная тряпка», которая помогает сохранять в чистоте деревянные поверхности и изделия, а также, серебряные:

измельчаем половину лимона при помощи блендера;

смешиваем эту массу в 3 – 4 ст.л растительного масла в стеклянной емкости;

накрываем емкость и отправляем ее в холодильник на неделю, чтобы средство настоялось;

заливаем кипятком (пропорции 1 к 2), процеживаем.

Смачиваем в средстве тряпку, промываем любые поверхности. Только подождите, пока средство не остынет, чтобы не обжечься.

Лимонным соком можно чистить и в ванной комнате и поверхности на кухне.