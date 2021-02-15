Теперь у меня всегда в морозилке лежит лимон. Оказалось, от него куда больше пользы, чем думал, делюсь советом

Все используют лимон для чая, для разных блюд, для маринада лука и мяса, рыбы. Лимон никогда не бывает лишним, ведь в нем масса полезных веществ, одуряющий аромат, который быстро поднимает настроение, помогает профилактике рака.
Очень ценная кожура фрукты – ее можно не только добавлять в выпечку, но и найти ей другое применение.
Просто возьмите и заморозьте лимон целиком в морозильной камере. Когда натрете цедру на терке, она уже будет без горечи и ее можно добавлять куда угодно. К примеру, я добавляю в соусы к мясу и к рыбным блюдам.
Сегодня популярна «лимонная тряпка», которая помогает сохранять в чистоте деревянные поверхности и изделия, а также, серебряные:
- измельчаем половину лимона при помощи блендера;
- смешиваем эту массу в 3 – 4 ст.л растительного масла в стеклянной емкости;
- накрываем емкость и отправляем ее в холодильник на неделю, чтобы средство настоялось;
- заливаем кипятком (пропорции 1 к 2), процеживаем.
Смачиваем в средстве тряпку, промываем любые поверхности. Только подождите, пока средство не остынет, чтобы не обжечься.
Лимонным соком можно чистить и в ванной комнате и поверхности на кухне.
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