Скатерть-Самобранка

5 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...
  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...

Куриные пончики. Хрустящая закуска покоряет с первого кусочка

Куриные пончики покорят вас с первого взгляда, ваши домочадцы будут от них без ума.

Куриные пончики: ингредиенты

Куриные пончики

  1. Картофель — 1 кг. (один килограмм)
  2. Куриная грудка — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Зелёный лук — 20 гр. (двадцать грамм)
  4. Репчатый лук — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Панировочные сухари — 7-8 ст. л. (семь-восемь столовых ложек)
  6. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  7. Чеддер — 34 гр. (тридцать четыре грамма)
  8. Молоко — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  9. Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
  10. Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
  11. Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  12. Подсолнечное масло — по вкусу
  13. Кукурузный крахмал — по вкусу
  14. чёрный перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  15. Чеснок — 6 з. (шесть зубчиков)
  16. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Рецепт приготовления:

  • Предварительно отварите картофель в мундире, остудите, очистите и нарежьте на кусочки.
  • Зелёный и репчатый лук также мелко нарежьте.
  • Куриную грудку промойте и также нарежьте кусочками, переложите в чашу блендера и добавьте остальные подготовленные ингредиенты.
  • Сюда же добавьте продавленный через пресс чеснок и 4 ложки панировочных сухарей. По солите, поперчите по вкусу, превратите в пюре и переложите в кондитерский мешок.
  • Накройте пергаментом плоское блюдо и на него отсаживайте кольца из подготовленного фарша.
  • Заготовки уберите в морозильную камеру на 30 минут.
  • Сковороду разогрейте с маслом, каждое колечко сперва изваляйте в кукурузном крахмале, затем окуните во взбитых яйцах, а в конце в панировочных сухарях и отправьте обжариваться до золотистости.
  • Теперь приготовьте соус для куриных пончиков. В кастрюлю отправьте сливочное масло и майонез. Поставьте на средний огонь и влейте молоко. Затем добавьте чеддер и сахарный песок. Постоянно помешивая, доведите до кипения, затем снимите с огня.

Куриные пончики приведут в восторг всех.

Куриные пончики. Хрустящая закуска покоряет с первого кусочка 2

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх