Куриные пончики. Хрустящая закуска покоряет с первого кусочка

Куриные пончики покорят вас с первого взгляда, ваши домочадцы будут от них без ума.
Куриные пончики: ингредиенты
- Картофель — 1 кг. (один килограмм)
- Куриная грудка — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Зелёный лук — 20 гр. (двадцать грамм)
- Репчатый лук — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Панировочные сухари — 7-8 ст. л. (семь-восемь столовых ложек)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Чеддер — 34 гр. (тридцать четыре грамма)
- Молоко — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
- Майонез — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Подсолнечное масло — по вкусу
- Кукурузный крахмал — по вкусу
- чёрный перец — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Чеснок — 6 з. (шесть зубчиков)
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Предварительно отварите картофель в мундире, остудите, очистите и нарежьте на кусочки.
- Зелёный и репчатый лук также мелко нарежьте.
- Куриную грудку промойте и также нарежьте кусочками, переложите в чашу блендера и добавьте остальные подготовленные ингредиенты.
- Сюда же добавьте продавленный через пресс чеснок и 4 ложки панировочных сухарей. По солите, поперчите по вкусу, превратите в пюре и переложите в кондитерский мешок.
- Накройте пергаментом плоское блюдо и на него отсаживайте кольца из подготовленного фарша.
- Заготовки уберите в морозильную камеру на 30 минут.
- Сковороду разогрейте с маслом, каждое колечко сперва изваляйте в кукурузном крахмале, затем окуните во взбитых яйцах, а в конце в панировочных сухарях и отправьте обжариваться до золотистости.
- Теперь приготовьте соус для куриных пончиков. В кастрюлю отправьте сливочное масло и майонез. Поставьте на средний огонь и влейте молоко. Затем добавьте чеддер и сахарный песок. Постоянно помешивая, доведите до кипения, затем снимите с огня.
Куриные пончики приведут в восторг всех.
Приятного аппетита!
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