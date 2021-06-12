Клубнику не покупаем, но едим всю зиму. Как сохранить клубнику на зиму

Пришел сезон свежих овощей, фруктов и ягод. Можно не только наслаждаться свежими вкусами и ароматами, но и сделать заготовки на зиму, чтобы не покупать потом в магазине по большим ценам продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

клубника.

Процесс приготовления

Ягоды промываем и выкладываем на полотенце, просушиваем.

В порционные пакетики укладываем ягоды, закрываем пакет, выдавливая воздух и отправляем в морозильную камеру.

Остальные ягоды раскладываем по пластиковым емкостям и засыпаем сахаром.

Остаток ягод засыпаем сахаром. На 1 кг ягоды по 500 г. Перебиваем массу погружным блендером до однородности.

Получившуюся массу разливаем по емкостям с клубникой, накрываем их крышками и отправляем в морозильную камеру.

Этот вариант отлично подходит для соусов, которыми мы поливаем сырники, блинчики и другие десерты.