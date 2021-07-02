Котлеты домашние – сочные и нежные. Котлеты получаются то, что надо

Котлеты получаются нежными и сочными, за счет лука и небольшого количества хлеба. Здесь главное соблюдать все пропорции, чтобы блюдо получилось так, как нужно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш любой, 700 г;

лук, 1 шт;

чеснок, зелень;

соль, перец, специи;

батон, 2 кусочка;

яйцо, 1 шт;

мука.

Процесс приготовления

Фарш берите любой, главное, чтобы свиной был жирным, чтобы котлеты были сочными. Идеальный вариант – это ассорти, где есть разные виды мяса.

В фарш добавляем соль, перец, специи, мелко порезанный лук и измельченный чеснок.

Добавляем яйца и размоченный хлеб, вымешиваем до однородности.

Формируем котлеты и обваливаем в муке. Если использовать панировочные сухари – они впитывают много растительного масла.

Обжариваем котлеты с двух сторон на небольшом огне до румяности.