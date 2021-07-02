Котлеты домашние – сочные и нежные. Котлеты получаются то, что надо

Котлеты получаются нежными и сочными, за счет лука и небольшого количества хлеба. Здесь главное соблюдать все пропорции, чтобы блюдо получилось так, как нужно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш любой, 700 г;
- лук, 1 шт;
- чеснок, зелень;
- соль, перец, специи;
- батон, 2 кусочка;
- яйцо, 1 шт;
- мука.
Процесс приготовления
Фарш берите любой, главное, чтобы свиной был жирным, чтобы котлеты были сочными. Идеальный вариант – это ассорти, где есть разные виды мяса.
В фарш добавляем соль, перец, специи, мелко порезанный лук и измельченный чеснок.
Добавляем яйца и размоченный хлеб, вымешиваем до однородности.
Формируем котлеты и обваливаем в муке. Если использовать панировочные сухари – они впитывают много растительного масла.
Обжариваем котлеты с двух сторон на небольшом огне до румяности.
Котлеты можно дополнительно протушить с лавровым листом и смесью перца немолотого, но они и так получаются очень нежными и сочными.
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