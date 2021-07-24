Салат из огурцов на зиму по-корейски из маминой тетрадки. 30 банок будет мало

Салат получается с легкими пикантными нотками, в меру острый, овощи хрустящие, ароматные. Это будет отличным праздничным блюдом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-огурцы, 3 кг;
-лук и морковь по 500 г;
-уксус 9 %, 160 мл;
-сахар, 70 г;
-соль, 40 г;
-приправа для корейской моркови, 50 г;
-масло растительное, 230 мл.
Процесс приготовления
Если нет в наличии приправы для корейской моркови, тогда просто смешайте: кориандр, паприку, перец чили имбирь, чеснок, сельдерей и горчицу.
Овощи режьте в произвольном порядке, как вам нравится, морковь можно натереть на терке для корейской моркови.
Лук режем тонкими полукольцами.
Смешать все овощи, добавить специи, соль и сахар, уксус и растительное масло.
Очень хорошо перемешиваем массу, оставляем на 2 часа. Периодически перемешиваем.
Совет: если через 2 часа нет достаточно сока, пусть постоит еще час – два, только перемешивайте.
Раскладываем салат по банкам, уплотняем и заливаем соком.
Накрываем крышками, ставим в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду по плечики банок.
Стерилизуем после закипания в течение 10 минут.
Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.
Хранить салат можно в подвале или в кладовке.
Очень вкусный, ароматный салат, выглядит просто чудесно, особенно украшает своими красками праздничные столы.
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