Салат из огурцов на зиму по-корейски из маминой тетрадки. 30 банок будет мало

Салат получается с легкими пикантными нотками, в меру острый, овощи хрустящие, ароматные. Это будет отличным праздничным блюдом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-огурцы, 3 кг;

-лук и морковь по 500 г;

-уксус 9 %, 160 мл;

-сахар, 70 г;

-соль, 40 г;

-приправа для корейской моркови, 50 г;

-масло растительное, 230 мл.

Процесс приготовления

Если нет в наличии приправы для корейской моркови, тогда просто смешайте: кориандр, паприку, перец чили имбирь, чеснок, сельдерей и горчицу.

Овощи режьте в произвольном порядке, как вам нравится, морковь можно натереть на терке для корейской моркови.

Лук режем тонкими полукольцами.

Смешать все овощи, добавить специи, соль и сахар, уксус и растительное масло.

Очень хорошо перемешиваем массу, оставляем на 2 часа. Периодически перемешиваем.

Совет: если через 2 часа нет достаточно сока, пусть постоит еще час – два, только перемешивайте.

Раскладываем салат по банкам, уплотняем и заливаем соком.

Накрываем крышками, ставим в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду по плечики банок.

Стерилизуем после закипания в течение 10 минут.

Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Хранить салат можно в подвале или в кладовке.

Очень вкусный, ароматный салат, выглядит просто чудесно, особенно украшает своими красками праздничные столы.