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Оссобуко из говядины: необыкновенно вкусный стейк

Оссобуко из говядины по рецепту Джейми Оливера. Безумно вкусно!

Оссобуко из говядины: ингредиенты

Оссобуко из говядины

  1. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  2. 500 (пятьсот) гр – голяшек говяжьих
  3. 1 (одна) ст. ложка – сливочного масла
  4. Пол ч. ложки – мускатного ореха
  5. 1 (одна) ст. ложка – муки
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу

Для соуса

  1. 100 (сто) мл – белого вина
  2. 1 (одна) шт – моркови
  3. 400 (четыреста) мл – куриного бульона
  4. 5 (пять) гр – свежего розмарина
  5. 1 (одна) шт – стебля сельдерея
  6. 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты

Оссобуко из говядины: рецепт

Оссобуко из говядины

  • Говядина не должна быть молодой
  • Нам нужны стейки из говяжьей голяшки, толщиной 3 – 4 см
  • Стейки посыпьте солью, мускатным орехом. Перцем, мукой
  • На оливковом масле разогрейте сливочное
  • Как только сливочное масло растопится отправьте в сковороду мясо. Обжарьте на сильном огне до образования плотной корочки
  • Переложите мясо на тарелку. Жир отлейте в другую посуду
  • Готовим соус. Морковь нарежьте кружками. Сельдерей тоже так. Лук нарежьте мелким кубиком. Чеснок тонкими пластинами
  • Обжарьте все на сковороде. Добавьте розмарин. Влейте жир от мяса. Обжаривайте до мягкого состояния
  • Влейте вино. Тушите, пока не выпарится оно
  • Затем добавьте томатную пасту. Куриный бульон.
    Доведите до кипения и тушите пару минут
  • Форму для запекания берите с высокими бортами. Переложите туда говядину. Плотно друг к другу
  • Сверху мясо залейте соусом и накройте фольгой. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на два часа. Все зависит от работы вашей духовки

Оссобуко из говядины готово: Видео

На гарнир можно картофель, рис, макароны. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Оссобуко из говядины

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