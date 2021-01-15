Оссобуко из говядины: необыкновенно вкусный стейк

Оссобуко из говядины по рецепту Джейми Оливера. Безумно вкусно!
Оссобуко из говядины: ингредиенты
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- 500 (пятьсот) гр – голяшек говяжьих
- 1 (одна) ст. ложка – сливочного масла
- Пол ч. ложки – мускатного ореха
- 1 (одна) ст. ложка – муки
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Для соуса
- 100 (сто) мл – белого вина
- 1 (одна) шт – моркови
- 400 (четыреста) мл – куриного бульона
- 5 (пять) гр – свежего розмарина
- 1 (одна) шт – стебля сельдерея
- 1 (одна) ст. ложка – томатной пасты
Оссобуко из говядины: рецепт
- Говядина не должна быть молодой
- Нам нужны стейки из говяжьей голяшки, толщиной 3 – 4 см
- Стейки посыпьте солью, мускатным орехом. Перцем, мукой
- На оливковом масле разогрейте сливочное
- Как только сливочное масло растопится отправьте в сковороду мясо. Обжарьте на сильном огне до образования плотной корочки
- Переложите мясо на тарелку. Жир отлейте в другую посуду
- Готовим соус. Морковь нарежьте кружками. Сельдерей тоже так. Лук нарежьте мелким кубиком. Чеснок тонкими пластинами
- Обжарьте все на сковороде. Добавьте розмарин. Влейте жир от мяса. Обжаривайте до мягкого состояния
- Влейте вино. Тушите, пока не выпарится оно
- Затем добавьте томатную пасту. Куриный бульон. Доведите до кипения и тушите пару минут
- Форму для запекания берите с высокими бортами. Переложите туда говядину. Плотно друг к другу
- Сверху мясо залейте соусом и накройте фольгой. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на два часа. Все зависит от работы вашей духовки
Оссобуко из говядины готово: Видео
На гарнир можно картофель, рис, макароны. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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