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Вареники в кастрюле теперь не готовлю. Тесто для вареников: два рецепта!

Вкусные вареники с адыгейским сыром и два рецепта теста для вареников – одно на кипятке, а второе – на молоке.

Для приготовления теста на кипятке вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 3 стакана;
  • кипяток, 1 стакан;
  • яйцо,  шт;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • соль, 0.5 ч.л.

Для приготовления теста на молоке вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 3 стакана;
  • молоко и вода по 100 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • масло растительное, 1 ст.л;
  • соль, 1 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • сыр адыгейский, 350 г;
  • масло сливочное растопленное, 3 – 4 ч.л;
  • желток, 1 шт;
  • соль щепотка, по вкусу и желанию сахар.

Процесс приготовления

В просеянную муку добавляем яйца, соль и растительное масло. Перемешиваем вилкой.

Вливаем кипяток и собираем вилкой тесто в комок, потом вымешиваем руками, но аккуратно, чтобы не обжечься.

Убираем тесто в пакет на 15 минут.

Сыр разминаем и смешиваем с солью  растопленным сливочным маслом и желтком.

Совет: если вы любите сладкие вареники, тогда добавляйте сахар.

Делаем вареники как обычно.

В противень ставим сетку и смазываем ее маслом, выкладываем вареники и отправляем в паровую печь.

Не забываем поставить контейнер с водой.

Готовим 10 минут при среднем паре.

Или просто варим вареники в кастрюле.

Смешиваем вареники со сливочным маслом и подаем со сметаной.

Муку (часть) смешиваем с теплой водой и теплым молоком, яйцом и солью.

Вымешиваем тесто, потом вливаем растительное масло, вмешивая его в тесто вместе с оставшейся мукой.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.

Формируем вареники.

Пробуйте и выбирайте какое тесто вам больше всего понравилось.

Вареники в кастрюле теперь не готовлю. Тесто для вареников: два рецепта!

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