Вареники в кастрюле теперь не готовлю. Тесто для вареников: два рецепта!

Вкусные вареники с адыгейским сыром и два рецепта теста для вареников – одно на кипятке, а второе – на молоке.
Для приготовления теста на кипятке вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 3 стакана;
- кипяток, 1 стакан;
- яйцо, шт;
- масло растительное, 3 ст.л;
- соль, 0.5 ч.л.
Для приготовления теста на молоке вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 3 стакана;
- молоко и вода по 100 мл;
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное, 1 ст.л;
- соль, 1 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- сыр адыгейский, 350 г;
- масло сливочное растопленное, 3 – 4 ч.л;
- желток, 1 шт;
- соль щепотка, по вкусу и желанию сахар.
Процесс приготовления
В просеянную муку добавляем яйца, соль и растительное масло. Перемешиваем вилкой.
Вливаем кипяток и собираем вилкой тесто в комок, потом вымешиваем руками, но аккуратно, чтобы не обжечься.
Убираем тесто в пакет на 15 минут.
Сыр разминаем и смешиваем с солью растопленным сливочным маслом и желтком.
Совет: если вы любите сладкие вареники, тогда добавляйте сахар.
Делаем вареники как обычно.
В противень ставим сетку и смазываем ее маслом, выкладываем вареники и отправляем в паровую печь.
Не забываем поставить контейнер с водой.
Готовим 10 минут при среднем паре.
Или просто варим вареники в кастрюле.
Смешиваем вареники со сливочным маслом и подаем со сметаной.
Муку (часть) смешиваем с теплой водой и теплым молоком, яйцом и солью.
Вымешиваем тесто, потом вливаем растительное масло, вмешивая его в тесто вместе с оставшейся мукой.
Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.
Формируем вареники.
Пробуйте и выбирайте какое тесто вам больше всего понравилось.
Свежие комментарии