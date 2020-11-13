Вареники в кастрюле теперь не готовлю. Тесто для вареников: два рецепта!

Вкусные вареники с адыгейским сыром и два рецепта теста для вареников – одно на кипятке, а второе – на молоке.

Для приготовления теста на кипятке вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 3 стакана;

кипяток, 1 стакан;

яйцо, шт;

масло растительное, 3 ст.л;

соль, 0.5 ч.л.

Для приготовления теста на молоке вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 3 стакана;

молоко и вода по 100 мл;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 1 ст.л;

соль, 1 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

сыр адыгейский, 350 г;

масло сливочное растопленное, 3 – 4 ч.л;

желток, 1 шт;

соль щепотка, по вкусу и желанию сахар.

Процесс приготовления

В просеянную муку добавляем яйца, соль и растительное масло. Перемешиваем вилкой.

Вливаем кипяток и собираем вилкой тесто в комок, потом вымешиваем руками, но аккуратно, чтобы не обжечься.

Убираем тесто в пакет на 15 минут.

Сыр разминаем и смешиваем с солью растопленным сливочным маслом и желтком.

Совет: если вы любите сладкие вареники, тогда добавляйте сахар.

Делаем вареники как обычно.

В противень ставим сетку и смазываем ее маслом, выкладываем вареники и отправляем в паровую печь.

Не забываем поставить контейнер с водой.

Готовим 10 минут при среднем паре.

Или просто варим вареники в кастрюле.

Смешиваем вареники со сливочным маслом и подаем со сметаной.

Муку (часть) смешиваем с теплой водой и теплым молоком, яйцом и солью.

Вымешиваем тесто, потом вливаем растительное масло, вмешивая его в тесто вместе с оставшейся мукой.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.

Формируем вареники.

Пробуйте и выбирайте какое тесто вам больше всего понравилось.