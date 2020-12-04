Кочан капусты и 1 свекла. Обалденная капуста по-корейски

Капуста быстрого приготовления. За счет свеклы, лепестки получаются красивого розового цвета. Такая пикантная закуска отлично подходит к самым разным блюдам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 700 – 800 г;
- свекла, 1 шт;
- чеснок, 3 – 4 зубчика;
- сахар, 4 ч.л;
- соль, 1 ч.л;
- кориандр, 2 ч.л;
- острый перец, 0.5 ч.л;
- уксус 70 %, 1.5 ч.л;
- масло растительное, 40 мл.
Процесс приготовления
Капусту режем крупными лепестками.
Выкладываем в емкость и трем свеклу на терке для корейской моркови.
Перемешиваем. Солим и еще раз перемешиваем.
Накрываем пленкой и оставляем на 1.5 часа.
Добавляем сахар, кориандр, острый перец, уксус, чеснок, пропущенный через пресс.
Наливаем прямо на специи раскаленное растительное масло,
Перемешиваем и накрываем крышкой емкость.
Ставим на ночь в холодильник.
Вынимаем из холодильника, перемешиваем и подаем к столу к самым разным гарнирам и другим закускам.
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