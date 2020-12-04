Кочан капусты и 1 свекла. Обалденная капуста по-корейски

Капуста быстрого приготовления. За счет свеклы, лепестки получаются красивого розового цвета. Такая пикантная закуска отлично подходит к самым разным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 700 – 800 г;

свекла, 1 шт;

чеснок, 3 – 4 зубчика;

сахар, 4 ч.л;

соль, 1 ч.л;

кориандр, 2 ч.л;

острый перец, 0.5 ч.л;

уксус 70 %, 1.5 ч.л;

масло растительное, 40 мл.

Процесс приготовления

Капусту режем крупными лепестками.

Выкладываем в емкость и трем свеклу на терке для корейской моркови.

Перемешиваем. Солим и еще раз перемешиваем.

Накрываем пленкой и оставляем на 1.5 часа.

Добавляем сахар, кориандр, острый перец, уксус, чеснок, пропущенный через пресс.

Наливаем прямо на специи раскаленное растительное масло,

Перемешиваем и накрываем крышкой емкость.

Ставим на ночь в холодильник.

Вынимаем из холодильника, перемешиваем и подаем к столу к самым разным гарнирам и другим закускам.