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Свинина по-итальянски с сыром и томатами. Простое в приготовлении блюдо с изысканным вкусом

Свинина по-итальянски с сыром и томатами получается мягкой, сочной и ароматной.

Свинина по-итальянски с сыром и томатами: ингредиенты

Свинина по-итальянски с сыром и томатами

  1. Голландский сыр — 250 гр.(двести пятьдесят грамм)
  2. Свинина — 800 гр. (восемьсот грамм)
  3. Сметана — 100 гр. (сто грамм)
  4. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  5. Томаты — 5-6 шт. (пять — шесть штук)
  6. Петрушка или другая зелень — пару веточек
  7. Соль, перец, масло

Рецепт приготовления:

  • Прогрейте духоку до 180 градусов, форму смажьте оливковым маслом.
  • Нарежьте свинину толщиной 1 см. Резать нужно поперёк волокон.
  • Ломтики свинины отбейте, выложите в пищевую плёнку и отбейте до толщины 7-8 мм. Посолите, приправьте и выложите одним слоем на противень.
  • Зелень и чеснок измельчите, отделите листья петрушки от стеблей.
  • Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке, одну часть крошки отложите на потом.
  • Теперь сделайте заливку для мяса, для этого смешайте сыр, сметану, чеснок и петрушку.
  • Заправку равномерно распределите по мясу, посолите, поперчите, выложите кольца томатов, сверху присыпьте сырной крошкой.
  • Отправьте в горячую духовку на 45 минут.

Свинина по-итальянски с сыром и томатами — сочная и ароматная.

Свинина по-итальянски с сыром и томатами. Простое в приготовлении блюдо с изысканным вкусом 4

Приятного аппетита!

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