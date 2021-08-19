Свинина по-итальянски с сыром и томатами. Простое в приготовлении блюдо с изысканным вкусом

Свинина по-итальянски с сыром и томатами получается мягкой, сочной и ароматной.
Свинина по-итальянски с сыром и томатами: ингредиенты
- Голландский сыр — 250 гр.(двести пятьдесят грамм)
- Свинина — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Томаты — 5-6 шт. (пять — шесть штук)
- Петрушка или другая зелень — пару веточек
- Соль, перец, масло
Рецепт приготовления:
- Прогрейте духоку до 180 градусов, форму смажьте оливковым маслом.
- Нарежьте свинину толщиной 1 см. Резать нужно поперёк волокон.
- Ломтики свинины отбейте, выложите в пищевую плёнку и отбейте до толщины 7-8 мм. Посолите, приправьте и выложите одним слоем на противень.
- Зелень и чеснок измельчите, отделите листья петрушки от стеблей.
- Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке, одну часть крошки отложите на потом.
- Теперь сделайте заливку для мяса, для этого смешайте сыр, сметану, чеснок и петрушку.
- Заправку равномерно распределите по мясу, посолите, поперчите, выложите кольца томатов, сверху присыпьте сырной крошкой.
- Отправьте в горячую духовку на 45 минут.
Свинина по-итальянски с сыром и томатами — сочная и ароматная.
Приятного аппетита!
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