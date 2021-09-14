Салат из овощей из киноа. Оригинальное и простое блюдо

Салат из овощей из киноа хорош как закуска, гарнир и начинка для бутерброда. Этот салат удивит вас своим пикантным вкусом и ярким цветом.
Салат из овощей из киноа: ингредиенты
- Киноа — 1/2 ст. (половина стакана)
- Томаты — 180-210 гр. (сто восемьдесят-двести десять грамм)
- Свежий огурец — 180-210 гр. (сто восемьдесят- двести десять грамм)
- Перец — 100-120 гр. (сто-сто двадцать грамм)
- Вода — 1 ст. (один стакан)
- Лук сладкий, красный — 1 шт. (одна штука)
- Масло оливы, сок лимона — по 2 ст. л (две столовые ложки)
- Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Петрушка — по вкусу
- Перец, соль — по вкусу
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
Рецепт приготовления:
- Промойте в проточной воде киноа 3-4 раза.
- Воду поставьте на огонь, доведите до кипения, введите киноа, половину соли, огонь убавьте до минимума и проварите 15 минут под закрытой крышкой. Если вода полностью выпарилась, значит киноа готово.
- Пока крупа остывает, приготовьте заправку: чеснок измельчите, введите его в масло, добавьте лимонный сок, выложите мёд, соль и перец, хорошенько всё перемешайте.
- Овощи нарежьте кубиками, зелень измельчите и всё тщательно перемешайте.
- К овощам выложите киноа, заправьте и снова хорошенько перемешайте.
Салат из овощей из киноа — простое и оригинальное блюдо
Приятного аппетита!
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