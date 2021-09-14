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Салат из овощей из киноа. Оригинальное и простое блюдо

Салат из овощей из киноа хорош как закуска, гарнир и начинка для бутерброда. Этот салат удивит вас своим пикантным вкусом и ярким цветом.

Салат из овощей из киноа: ингредиенты

Салат из овощей из киноа

  1. Киноа — 1/2 ст. (половина стакана)
  2. Томаты — 180-210 гр. (сто восемьдесят-двести десять грамм)
  3. Свежий огурец — 180-210 гр. (сто восемьдесят- двести десять грамм)
  4. Перец — 100-120 гр. (сто-сто двадцать грамм)
  5. Вода — 1 ст. (один стакан)
  6. Лук сладкий, красный — 1 шт. (одна штука)
  7. Масло оливы, сок лимона — по 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Петрушка — по вкусу
  10. Перец, соль — по вкусу
  11. Чеснок — 2 з. (два зубчика)

Рецепт приготовления:

  • Промойте в проточной воде киноа 3-4 раза.
  • Воду поставьте на огонь, доведите до кипения, введите киноа, половину соли, огонь убавьте до минимума и проварите 15 минут под закрытой крышкой. Если вода полностью выпарилась, значит киноа готово.
  • Пока крупа остывает, приготовьте заправку: чеснок измельчите, введите его в масло, добавьте лимонный сок, выложите мёд, соль и перец, хорошенько всё перемешайте.
  • Овощи нарежьте кубиками, зелень измельчите и всё тщательно перемешайте.
  • К овощам выложите киноа, заправьте и снова хорошенько перемешайте.

Салат из овощей из киноа — простое и оригинальное блюдо

Салат из овощей из киноа. Оригинальное и простое блюдо 2

Приятного аппетита!

 

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