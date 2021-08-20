Салат с фасолью и ветчиной. Оригинальное блюдо, которое вы полюбите с первой ложки

Салат с фасолью и ветчиной получается очень красивым и вкусным. Такой салат понравится вам простотой приготовления и приятным вкусом.
Салат с фасолью и ветчиной: ингредиенты
- Ветчина — 400 гр. (четыреста грамм)
- Консервированная красная фасоль — 200 гр. (двести грамм)
- Помидор — 4 шт. (четыре штуки)
- Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Майонез — по вкусу
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Фасоль выложите в дуршлаг и промойте под проточной водой и обсушите.
- Ветчину нарежьте маленькими кубиками или тонкими полосками, на своё усмотрение.
- Натрите сыр на крупной тёрке, помидоры нарежьте кубиками, предварительно удалив семена.
- Все ингредиенты смешайте в большой салатнице, посолите и заправьте майонезом.
- Сверху украсьте блюдо зеленью и можете подавать к столу.
Салат с фасолью и ветчиной — простой, но очень сытный.
Приятного аппетита!
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