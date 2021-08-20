Салат с фасолью и ветчиной. Оригинальное блюдо, которое вы полюбите с первой ложки

Салат с фасолью и ветчиной получается очень красивым и вкусным. Такой салат понравится вам простотой приготовления и приятным вкусом.

Салат с фасолью и ветчиной: ингредиенты

Ветчина — 400 гр. (четыреста грамм) Консервированная красная фасоль — 200 гр. (двести грамм) Помидор — 4 шт. (четыре штуки) Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм) Майонез — по вкусу Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Фасоль выложите в дуршлаг и промойте под проточной водой и обсушите.

Ветчину нарежьте маленькими кубиками или тонкими полосками, на своё усмотрение.

Натрите сыр на крупной тёрке, помидоры нарежьте кубиками, предварительно удалив семена.

Все ингредиенты смешайте в большой салатнице, посолите и заправьте майонезом.

Сверху украсьте блюдо зеленью и можете подавать к столу.

Салат с фасолью и ветчиной — простой, но очень сытный.

Приятного аппетита!