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Салат с фасолью и ветчиной. Оригинальное блюдо, которое вы полюбите с первой ложки

Салат с фасолью и ветчиной получается очень красивым и вкусным. Такой салат понравится вам простотой приготовления и приятным вкусом.

Салат с фасолью и ветчиной: ингредиенты

Салат с фасолью и ветчиной

  1. Ветчина — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Консервированная красная фасоль — 200 гр. (двести грамм)
  3. Помидор — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Твёрдый сыр — 200 гр. (двести грамм)
  5. Майонез — по вкусу
  6. Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  • Фасоль выложите в дуршлаг и промойте под проточной водой и обсушите.
  • Ветчину нарежьте маленькими кубиками или тонкими полосками, на своё усмотрение.
  • Натрите сыр на крупной тёрке, помидоры нарежьте кубиками, предварительно удалив семена.
  • Все ингредиенты смешайте в большой салатнице, посолите и заправьте майонезом.
  • Сверху украсьте блюдо зеленью и можете подавать к столу.

Салат с фасолью и ветчиной  — простой, но очень сытный.

Салат с фасолью и ветчиной. Оригинальное блюдо, которое вы полюбите с первой ложки 2

Приятного аппетита!

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