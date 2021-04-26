Пеку по этому рецепту уже более 20 лет! Паска на молоке

Этому рецепту уже более 20 лет и я всегда его использую. Получается всегда очень вкусной, пышной, мягкой, долго остается свежей. Главное, чтобы все продукты были свежими и комнатной температуры

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 1 л + 1 стакан;

дрожжи 150 г;

маргарин, 100 г;

масло сливочное, 200 г;

сахар, 2.5 стакана;

желтки, 20 шт;

соль щепотка;

ванилин по вкусу;

мука, 3 кг;

изюм по вкусу.

Процесс приготовления

Все продукты для приготовления пасхи должны быть комнатной температуры, а молоко – теплое.

В молоке растворяем дрожжи и 2 ложки муки. Накрываем массу и оставляем в теплом месте на 2 – 3 часа.

В опару добавляем растопленные маргарин и сливочное масло, желтки и перемешиваем.

Добавляем сахар и соль, ванилин по вкусу, перемешиваем.

Вмешиваем постепенно просеянную муку, добавляем изюм и вымешиваем мягкое тесто.

Совет: изюм можно заменить или совместить с другими сухофруктами.

Накрываем его и оставляем в теплом месте на 2 – 3 часа. Пока хорошо не подойдет.

Раскладываем тесто по формам (не более половины).

По желанию, можно сделать цветочки из теста, смешав немного муки, воды и растительного масла, выложить их сверху теста в формах.

Выпекаем пасхи при 180 градусах около 40 – 60 минут, все зависит от размера ваших форм и количества выложенного в них теста.

Когда куличи испекутся, можно смазать верх сладким сиропом, тогда все будет аппетитно блестеть.