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Пеку по этому рецепту уже более 20 лет! Паска на молоке

Этому рецепту уже более 20 лет и я всегда его использую. Получается всегда очень вкусной, пышной, мягкой, долго остается свежей. Главное, чтобы все продукты были свежими и комнатной температуры

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 1 л + 1 стакан;
  • дрожжи 150 г;
  • маргарин, 100 г;
  • масло сливочное, 200 г;
  • сахар, 2.5 стакана;
  • желтки, 20 шт;
  • соль щепотка;
  • ванилин по вкусу;
  • мука, 3 кг;
  • изюм по вкусу.

Процесс приготовления

Все продукты для приготовления пасхи должны быть комнатной температуры, а молоко – теплое.

В молоке растворяем   дрожжи и 2 ложки муки. Накрываем массу и оставляем в теплом месте на 2 – 3 часа.

В опару добавляем растопленные маргарин и сливочное масло, желтки и перемешиваем.

Добавляем сахар и соль, ванилин по вкусу, перемешиваем.

Вмешиваем постепенно просеянную муку, добавляем изюм и вымешиваем мягкое тесто.

Совет: изюм можно заменить или совместить с другими сухофруктами.

Накрываем его и оставляем в теплом месте на 2 – 3 часа. Пока хорошо не подойдет.

Раскладываем тесто по формам (не более половины).

По желанию, можно сделать цветочки из теста, смешав немного муки, воды и растительного масла, выложить их сверху теста в формах.

Выпекаем пасхи при 180 градусах около 40 – 60 минут, все зависит от размера ваших форм и количества выложенного в них теста.

Когда куличи испекутся, можно смазать верх сладким сиропом, тогда все будет аппетитно блестеть.

Пеку по этому рецепту уже более 20 лет! Паска на молоке

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