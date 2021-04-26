Пеку по этому рецепту уже более 20 лет! Паска на молоке

Этому рецепту уже более 20 лет и я всегда его использую. Получается всегда очень вкусной, пышной, мягкой, долго остается свежей. Главное, чтобы все продукты были свежими и комнатной температуры
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 1 л + 1 стакан;
- дрожжи 150 г;
- маргарин, 100 г;
- масло сливочное, 200 г;
- сахар, 2.5 стакана;
- желтки, 20 шт;
- соль щепотка;
- ванилин по вкусу;
- мука, 3 кг;
- изюм по вкусу.
Процесс приготовления
Все продукты для приготовления пасхи должны быть комнатной температуры, а молоко – теплое.
В молоке растворяем дрожжи и 2 ложки муки. Накрываем массу и оставляем в теплом месте на 2 – 3 часа.
В опару добавляем растопленные маргарин и сливочное масло, желтки и перемешиваем.
Добавляем сахар и соль, ванилин по вкусу, перемешиваем.
Вмешиваем постепенно просеянную муку, добавляем изюм и вымешиваем мягкое тесто.
Совет: изюм можно заменить или совместить с другими сухофруктами.
Накрываем его и оставляем в теплом месте на 2 – 3 часа. Пока хорошо не подойдет.
Раскладываем тесто по формам (не более половины).
По желанию, можно сделать цветочки из теста, смешав немного муки, воды и растительного масла, выложить их сверху теста в формах.
Выпекаем пасхи при 180 градусах около 40 – 60 минут, все зависит от размера ваших форм и количества выложенного в них теста.
Когда куличи испекутся, можно смазать верх сладким сиропом, тогда все будет аппетитно блестеть.
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