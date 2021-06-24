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Хоть 50 банок закрой, всегда мало. Клубничное варенье, пальчики оближешь

В сезон заготовок все хозяйки занимаются заготовкой варенья из свежих ягод и фруктов. Клубничный джем получается ароматным, сладким и вкусным, подаю к блинчикам, использую в качестве пропитки для коржей, добавок в десерты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • клубника, 1 кг;
  • сахар 1 кг.

Процесс приготовления

Ягоды моем и даем стекать лишней воде.

Насыпаем в кастрюлю сахар.

Высыпаем клубнику на сахар и засыпаем остатками сахара.

Хоть 50 банок закрой, всегда мало. Клубничное варенье, пальчики оближешь

Оставляем ягоду с сахаром на ночь, чтобы она пустила хорошо сок. Нарываем емкость крышкой.

Ставим на огонь и варим после закипания 5 минут. Перемешиваем аккуратно, чтобы ягоды и сахар не пригорели.

Оставляем остывать полностью.

Хоть 50 банок закрой, всегда мало. Клубничное варенье, пальчики оближешь

Варим второй раз уже 10 минут.

Раскладываем варенье по стерилизованным банкам и закручиваем крышками.

Переворачиваем, укутываем и оставляем остывать.

Хранить заготовку можно в кладовке или в подвале.

Хоть 50 банок закрой, всегда мало. Клубничное варенье, пальчики оближешь

В такое варенье можно добавить арахис или грецкие орешки, миндаль, ядра абрикоса. Получается прекрасный десерт, который можно подавать с оладушками или просто к чаю.

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