Хоть 50 банок закрой, всегда мало. Клубничное варенье, пальчики оближешь

В сезон заготовок все хозяйки занимаются заготовкой варенья из свежих ягод и фруктов. Клубничный джем получается ароматным, сладким и вкусным, подаю к блинчикам, использую в качестве пропитки для коржей, добавок в десерты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- клубника, 1 кг;
- сахар 1 кг.
Процесс приготовления
Ягоды моем и даем стекать лишней воде.
Насыпаем в кастрюлю сахар.
Высыпаем клубнику на сахар и засыпаем остатками сахара.
Оставляем ягоду с сахаром на ночь, чтобы она пустила хорошо сок. Нарываем емкость крышкой.
Ставим на огонь и варим после закипания 5 минут. Перемешиваем аккуратно, чтобы ягоды и сахар не пригорели.
Оставляем остывать полностью.
Варим второй раз уже 10 минут.
Раскладываем варенье по стерилизованным банкам и закручиваем крышками.
Переворачиваем, укутываем и оставляем остывать.
Хранить заготовку можно в кладовке или в подвале.
В такое варенье можно добавить арахис или грецкие орешки, миндаль, ядра абрикоса. Получается прекрасный десерт, который можно подавать с оладушками или просто к чаю.
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