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Торт на Хэллоуин: шоколадный десерт в лучших традициях этого праздника

Торт на Хэллоуин получается очень оригинальным. Вкусным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!

Торт на Хэллоуин: ингредиенты

Торт на Хэллоуин

  1. 3 (три) ст – муки
  2. 90 (девяносто) гр – какао порошка
  3. 2 (два) ст – коричневого сахара
  4. 300 (триста) гр – сливочного масла
  5. 1 (один) ст – сметаны
  6. 3 (три) шт – яиц
  7. 200 (двести) гр – кофе
  8. Полторы ч. ложки – пищевой соды
  9. Пол ч. ложки – соли
  10. Ванилин по вкусу

Для глазури

  1. Пол ст – сахара
  2. 450 (четыреста пятьдесят) гр – шоколада
  3. Полторы ст – жирных сливок

Торт на Хэллоуин: рецепт

Торт на Хэллоуин

  • Муку, соль, соду и какао смешайте
  • В отдельной посуде взбейте масло 0.75 стакана и коричневый сахар. Минуты три достаточно
  • Туда же ваниль и яйца
  • Всыпьте муку и какао. Затем перемешайте. Добавьте сметану и вновь перемешайте. Комков быть не должно. Добавьте кофе
  • Теcто разделите на две части и запеките двумя коржами в предварительно разогретой духовке до 190 градусов минут 35. После чего дайте остыть при комнатной температуре и уберите в холодильник на минут сорок
  • Коржи смажьте кремом. Соедините коржи и смажьте торт со всех сторон
  • Украсить торт по желанию. Например готовыми фигурками этой тематики, либо глаза из желе, пауками, слизнями и тд

Торт на Хэллоуин готов!

Торт на Хэллоуин

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