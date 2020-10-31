Торт на Хэллоуин: шоколадный десерт в лучших традициях этого праздника

Торт на Хэллоуин получается очень оригинальным. Вкусным! Обязательно возьмите этот рецепт на заметку!
Торт на Хэллоуин: ингредиенты
- 3 (три) ст – муки
- 90 (девяносто) гр – какао порошка
- 2 (два) ст – коричневого сахара
- 300 (триста) гр – сливочного масла
- 1 (один) ст – сметаны
- 3 (три) шт – яиц
- 200 (двести) гр – кофе
- Полторы ч. ложки – пищевой соды
- Пол ч. ложки – соли
- Ванилин по вкусу
Для глазури
- Пол ст – сахара
- 450 (четыреста пятьдесят) гр – шоколада
- Полторы ст – жирных сливок
Торт на Хэллоуин: рецепт
- Муку, соль, соду и какао смешайте
- В отдельной посуде взбейте масло 0.75 стакана и коричневый сахар. Минуты три достаточно
- Туда же ваниль и яйца
- Всыпьте муку и какао. Затем перемешайте. Добавьте сметану и вновь перемешайте. Комков быть не должно. Добавьте кофе
- Теcто разделите на две части и запеките двумя коржами в предварительно разогретой духовке до 190 градусов минут 35. После чего дайте остыть при комнатной температуре и уберите в холодильник на минут сорок
- Коржи смажьте кремом. Соедините коржи и смажьте торт со всех сторон
- Украсить торт по желанию. Например готовыми фигурками этой тематики, либо глаза из желе, пауками, слизнями и тд
Торт на Хэллоуин готов!
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