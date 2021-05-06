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Готовлю настоящий деликатес из самого дешевого мяса

В последнее время блюда из свиной рульки становятся все популярнее. Это один из самых дешевых видов мяса, который отлично подходит для готовки рулетов, колбасы, холодца.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • рулька свиная, 2 шт;
  • соль и специи к мясу, по 2 ч.л;
  • горчица дижонская, 50 г.

Процесс приготовления

Рульку замачиваем на несколько часов в холодной воде, очищаем и просушиваем бумажными полотенцами.

Вырезаем кость и убираем шкурку. Это можно сделать просто при помощи острого ножа.

Оставшийся пласт мяса со всех сторон солим и перчим, смазываем горчицей. Равномерно втираем эту смесь в мясо.

Готовлю настоящий деликатес из самого дешевого мяса

Выкладываем мясо на шкуру, формируем рулет и туго обвязывает нитью.

Готовлю настоящий деликатес из самого дешевого мяса

Кладем на пергамент и оборачиваем им рулет, затем оборачиваем фольгой и оставляем мариноваться на 3 часа.

Готовлю настоящий деликатес из самого дешевого мяса

Запекаем при 180 градусах около 3 часов.

Остужаем в фольге и бумаге, перекладываем на блюдо и сверху ставим груз.

Отправляем так в холодильник на ночь.

Утром убираем обертку, режем порционными кусочками и подаем к столу.

Готовлю настоящий деликатес из самого дешевого мяса

Такая мясная нарезка у меня всегда получается очень вкусной, мягкой и ароматной. Специи добавляйте по своему вкусу, можно еще розмарин и другие ароматные травы.

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