Готовлю настоящий деликатес из самого дешевого мяса

В последнее время блюда из свиной рульки становятся все популярнее. Это один из самых дешевых видов мяса, который отлично подходит для готовки рулетов, колбасы, холодца.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рулька свиная, 2 шт;

соль и специи к мясу, по 2 ч.л;

горчица дижонская, 50 г.

Процесс приготовления

Рульку замачиваем на несколько часов в холодной воде, очищаем и просушиваем бумажными полотенцами.

Вырезаем кость и убираем шкурку. Это можно сделать просто при помощи острого ножа.

Оставшийся пласт мяса со всех сторон солим и перчим, смазываем горчицей. Равномерно втираем эту смесь в мясо.

Выкладываем мясо на шкуру, формируем рулет и туго обвязывает нитью.

Кладем на пергамент и оборачиваем им рулет, затем оборачиваем фольгой и оставляем мариноваться на 3 часа.

Запекаем при 180 градусах около 3 часов.

Остужаем в фольге и бумаге, перекладываем на блюдо и сверху ставим груз.

Отправляем так в холодильник на ночь.

Утром убираем обертку, режем порционными кусочками и подаем к столу.