Треугольники с печенкой. Фирменный рецепт моей мамы.

Треугольники с печёнкой получаются сытными вкусными. Это отличный способ перекусить с чаем либо какао.
Треугольники с печёнкой: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Масло растительное — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Вода — 260 мл. (двести шестьдесят миллилитров)
- Сухие дрожжи, активные — 5 гр. (пять грамм)
Начинка:
- Отваренный рис — 1,5 т. (полтора стакана)
- Говяжья печень — 400 гр. (четыреста грамм)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
Способ приготовления:
- Сперва нужно приготовить простое дрожжевое тесто.
- Затем возьмите немного говяжьей печени и отварите её в немного подсоленной воде в течении 45 минут.
- Перекрутите печень на обычной мясорубке в фарш.
- Одну большую луковицу почистите и порежьте, затем на сковороде нагрейте две столовые ложки растительного масла и немного обжарить лук до золотистого цвета.
- Полстакана круглого риса заранее отварите в подсоленной воде, желательно до полной готовности.
- В сковороду с луком отправьте фарш из печени и рис, хорошо перемешайте, посолите, если это необходимо. начинка должна быть горячей.
- За это время тесто должно созреть.
- Смажьте противень растительным маслом и уложите на него пирожки-треугольники, смажьте болтушкой из воды с яйцом.
- Отправьте пирожки в духовку на 25-30 минут при 170 градусах.
- Готовые пирожки смажьте сливочным маслом.
Треугольники с печёнкой порадуют Вас необыкновенным вкусом.
Готовьте на здоровье!
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