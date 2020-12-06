Торт Ёлочка: ваши новогодние блюда начнут водить хоровод вокруг этой ёлочки

Торт Елочка – очень красивый, вкусный тортик! И не только дети будут в восторге!

Торт Елочка: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – сахара 200 (двести) гр – сливочного масла 380 (триста восемьдесят) гр – муки 60 (шестьдесят) гр – сахарной пудры 3 (три) гр – разрыхлителя 180 (сто восемьдесят) гр – кокосовой стружки 100 (сто) гр – белого шоколада 5 (пять) гр – картофельного крахмала 2 (две) шт – яичных желтков 100 (сто) мл – сливок 100 (сто) гр – сметаны

Торт Елочка: рецепт

Желтки взбейте до белого цвета. Добавьте половину количества требуемого сахара. И взбивайте еще минуты три. Затем добавьте оставшийся сахар и сметану

Масло тоже добавить и довести массу до однородного состояния

Стакан муки смешать с разрыхлителем, просеять. Вмешать в получившуюся массу. Досыпать муку. Вымесить тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Затем уберите его в холодильник

Из бумаги вырежьте звезду. Большую. Внутри нарисуйте еще пять звезд. Каждая должна быть меньше предыдущей

Раскатайте тесто толщиной 7 мм. Вырезайте его по шаблонам звезд, пока не закончится. Отправьте выпекаться коржи в предварительно разогретой духовке до 200 градусов на 10 минут

Сделаем крем. На водяной бане растопите сливки и шоколад. Кокосовую стружку измельчите в блендере или кофемолке. Перемешайте ее с сахарной пудрой и крахмалом. Остудите жидкую массу и потом смешайте с сухой. Крем нанесите на кржи. И дайте подсохнуть. Звезды выкладывайте одну на другую. Смешивая у оси. Получится елочка

Торт Елочка готов!

Если вы в крем добавите фисташек, то он окрасится в зеленоватый цвет! И елочка получится зеленой! Готовьте на здоровье!