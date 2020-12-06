Торт Ёлочка: ваши новогодние блюда начнут водить хоровод вокруг этой ёлочки

Торт Елочка – очень красивый, вкусный тортик! И не только дети будут в восторге!
Торт Елочка: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- 200 (двести) гр – сливочного масла
- 380 (триста восемьдесят) гр – муки
- 60 (шестьдесят) гр – сахарной пудры
- 3 (три) гр – разрыхлителя
- 180 (сто восемьдесят) гр – кокосовой стружки
- 100 (сто) гр – белого шоколада
- 5 (пять) гр – картофельного крахмала
- 2 (две) шт – яичных желтков
- 100 (сто) мл – сливок
- 100 (сто) гр – сметаны
Торт Елочка: рецепт
- Желтки взбейте до белого цвета. Добавьте половину количества требуемого сахара. И взбивайте еще минуты три. Затем добавьте оставшийся сахар и сметану
- Масло тоже добавить и довести массу до однородного состояния
- Стакан муки смешать с разрыхлителем, просеять. Вмешать в получившуюся массу. Досыпать муку. Вымесить тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Затем уберите его в холодильник
- Из бумаги вырежьте звезду. Большую. Внутри нарисуйте еще пять звезд. Каждая должна быть меньше предыдущей
- Раскатайте тесто толщиной 7 мм. Вырезайте его по шаблонам звезд, пока не закончится. Отправьте выпекаться коржи в предварительно разогретой духовке до 200 градусов на 10 минут
- Сделаем крем. На водяной бане растопите сливки и шоколад. Кокосовую стружку измельчите в блендере или кофемолке. Перемешайте ее с сахарной пудрой и крахмалом. Остудите жидкую массу и потом смешайте с сухой. Крем нанесите на кржи. И дайте подсохнуть. Звезды выкладывайте одну на другую. Смешивая у оси. Получится елочка
Торт Елочка готов!
Если вы в крем добавите фисташек, то он окрасится в зеленоватый цвет! И елочка получится зеленой! Готовьте на здоровье!
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