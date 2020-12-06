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Торт Ёлочка: ваши новогодние блюда начнут водить хоровод вокруг этой ёлочки

Торт Елочка – очень красивый, вкусный тортик! И не только дети будут в восторге!

Торт Елочка: ингредиенты

Торт Ёлочка

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  2. 200 (двести) гр – сливочного масла
  3. 380 (триста восемьдесят) гр – муки
  4. 60 (шестьдесят) гр – сахарной пудры
  5. 3 (три) гр – разрыхлителя
  6. 180 (сто восемьдесят) гр – кокосовой стружки
  7. 100 (сто) гр – белого шоколада
  8. 5 (пять) гр – картофельного крахмала
  9. 2 (две) шт – яичных желтков
  10. 100 (сто) мл – сливок
  11. 100 (сто) гр – сметаны

Торт Елочка: рецепт

Торт Ёлочка

  • Желтки взбейте до белого цвета. Добавьте половину количества требуемого сахара. И взбивайте еще минуты три. Затем добавьте оставшийся сахар и сметану
  • Масло тоже добавить и довести массу до однородного состояния
  • Стакан муки смешать с разрыхлителем, просеять. Вмешать в получившуюся массу. Досыпать муку. Вымесить тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Затем уберите его в холодильник
  • Из бумаги вырежьте звезду. Большую. Внутри нарисуйте еще пять звезд. Каждая должна быть меньше предыдущей
  • Раскатайте тесто толщиной 7 мм. Вырезайте его по шаблонам звезд, пока не закончится. Отправьте выпекаться коржи в предварительно разогретой духовке до 200 градусов на 10 минут
  • Сделаем крем. На водяной бане растопите сливки и шоколад.
    Кокосовую стружку измельчите в блендере или кофемолке. Перемешайте ее с сахарной пудрой и крахмалом. Остудите жидкую массу и потом смешайте с сухой. Крем нанесите на кржи. И дайте подсохнуть. Звезды выкладывайте одну на другую. Смешивая у оси. Получится елочка

Торт Елочка готов!

Торт Ёлочка

Если вы в крем добавите фисташек, то он окрасится в зеленоватый цвет! И елочка получится зеленой! Готовьте на здоровье!

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