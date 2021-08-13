Булгур с овощами. Сытное самостоятельное блюда на ужин

Булгур с овощами разнообразит ваше повседневное меню и очень вам всем понравится.
Булгур с овощами: ингредиенты
- Булгур — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Вода — 410 гр. (четыреста десять грамм)
- Растительное масло — 65 мл. (шестьдесят пять миллилитров)
- Сладкий перец — 2-3 шт. (две- три штуки)
- Любая зелень — по вкусу
- Сухие травы — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Воду вскипятите, добавьте травы, которые любите, отлично подойдёт тимьян, укроп и посолите.
- Затем введите крупу и варите три минуты, выключите, закройте крышку и дайте постоять.
- Сковороду разогрейте с маслом и пожарьте булгур.
- Пассируйте отдельно перец, измельчите зелень.
- Влейте в крупу настой из кастрюли, варите 20 минут после того, как закипит.
- Приправьте зеленью и перцем, перемешайте и подавайте к столу.
Булгур с овощами — вкусный гарнир к разным блюдам.
Приятного аппетита!
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