Булгур с овощами. Сытное самостоятельное блюда на ужин

Булгур с овощами разнообразит ваше повседневное меню и очень вам всем понравится.

Булгур с овощами: ингредиенты

Булгур — 220 гр. (двести двадцать грамм) Вода — 410 гр. (четыреста десять грамм) Растительное масло — 65 мл. (шестьдесят пять миллилитров) Сладкий перец — 2-3 шт. (две- три штуки) Любая зелень — по вкусу Сухие травы — 2 ст. л (две столовые ложки) Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Воду вскипятите, добавьте травы, которые любите, отлично подойдёт тимьян, укроп и посолите.

Затем введите крупу и варите три минуты, выключите, закройте крышку и дайте постоять.

Сковороду разогрейте с маслом и пожарьте булгур.

Пассируйте отдельно перец, измельчите зелень.

Влейте в крупу настой из кастрюли, варите 20 минут после того, как закипит.

Приправьте зеленью и перцем, перемешайте и подавайте к столу.

Булгур с овощами — вкусный гарнир к разным блюдам.

Приятного аппетита!