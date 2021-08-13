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Булгур с овощами. Сытное самостоятельное блюда на ужин

Булгур с овощами разнообразит ваше повседневное меню и очень вам всем понравится.

Булгур с овощами: ингредиенты

Булгур с овощами

  1. Булгур — 220 гр. (двести двадцать грамм)
  2. Вода — 410 гр. (четыреста десять грамм)
  3. Растительное масло — 65 мл. (шестьдесят пять миллилитров)
  4. Сладкий перец — 2-3 шт. (две- три штуки)
  5. Любая зелень — по вкусу
  6. Сухие травы — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Воду вскипятите, добавьте травы, которые любите, отлично подойдёт тимьян, укроп и посолите.
  • Затем введите крупу и варите три минуты, выключите, закройте крышку и дайте постоять.
  • Сковороду разогрейте с маслом и пожарьте булгур.
  • Пассируйте отдельно перец, измельчите зелень.
  • Влейте в крупу настой из кастрюли, варите 20 минут после того, как закипит.
  • Приправьте зеленью и перцем, перемешайте и подавайте к столу.

Булгур с овощами — вкусный гарнир к разным блюдам.

Булгур с овощами. Сытное самостоятельное блюда на ужин 4

Приятного аппетита!

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