Печенье Пуговки. Вкусный и очень простой рецепт

Печенье Пуговки точно понравится детям из-за интересного внешнего вида и потрясающего вкуса.
Печенье Пуговки: ингредиенты
Сливочное масло — 50 г. (пятьдесят грамм)
Яйцо — 1 шт. (Одна штука)
Мука — 125 г. 9то двадцать пять грамм)
Какао — 1 ст. л (одна толовая ложка)
Сахар — 50 г. (пятьдесят грамм)
Пошаговое приготовление:
- Куриное яйцо вбить в большую миску для замешивания теста.
- Всыпьте весь сахар, который при желании можно заменить мёдом.
- Перемешайте и добавьте сливочное масло комнатной температуры.
- Затем добавьте какао и муку.
- Замесите тесто руками, оно не должно липнуть к рукам и должно быть эластичным. При необходимости добавьте ещё муку.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см на специальном коврике/
- Металлическим кольцом выдавите маленькие кружочки.
- Придавите каждый кусок пластиковой пробкой точно так, как показано на фото
- Сделайте углубления трубочкой для коктейлей.
- Печенья переложите на противень на расстоянии друг от друга.
- На 10-15 минут отправьте его в духовку.
Печенье пуговки выложите на блюдо и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии