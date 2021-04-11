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Рыба по-французски. Просто, бюджетно и вкусно!

Очень простое, но аппетитное и вкусное блюдо из рыбы. Достаточно взять обычный минтай, немного сыра и овощей и на выходе у вас будет ароматное блюдо, которое можно поставить даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай филе, 800 г;
  • горчица и бальзамический соус по 1 ст.л;
  • лук и морковь по 2 шт;
  • сыр, 50 г;
  • сметана, 2 ст.л;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем на порционные кусочки.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки рыбы.

Солим и перчим, посыпаем любимыми специями.

Смешиваем бальзамический соус с горчицей, смазываем рыбу и оставляем на 15 минут.

Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и тушим овощи на сковороде. В конце немного присаливаем.

Выкладываем овощи поверх рыбы, кладем сметану, посыпаем тертым сыром.

Рыба по-французски. Просто, бюджетно и вкусно!

Запекаем при 180 градусах около 15 минут.

Рыба по-французски. Просто, бюджетно и вкусно!

В блюдо можно еще добавить сладкий перец кусочками или грибы – получается еще ароматнее и вкуснее.  При подаче посыпаю еще рубленой зеленью и смесью перцев, предварительно измельчив их.

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