Рыба по-французски. Просто, бюджетно и вкусно!

Очень простое, но аппетитное и вкусное блюдо из рыбы. Достаточно взять обычный минтай, немного сыра и овощей и на выходе у вас будет ароматное блюдо, которое можно поставить даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай филе, 800 г;

горчица и бальзамический соус по 1 ст.л;

лук и морковь по 2 шт;

сыр, 50 г;

сметана, 2 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем на порционные кусочки.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки рыбы.

Солим и перчим, посыпаем любимыми специями.

Смешиваем бальзамический соус с горчицей, смазываем рыбу и оставляем на 15 минут.

Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и тушим овощи на сковороде. В конце немного присаливаем.

Выкладываем овощи поверх рыбы, кладем сметану, посыпаем тертым сыром.

Запекаем при 180 градусах около 15 минут.