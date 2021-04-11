Рыба по-французски. Просто, бюджетно и вкусно!

Очень простое, но аппетитное и вкусное блюдо из рыбы. Достаточно взять обычный минтай, немного сыра и овощей и на выходе у вас будет ароматное блюдо, которое можно поставить даже на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай филе, 800 г;
- горчица и бальзамический соус по 1 ст.л;
- лук и морковь по 2 шт;
- сыр, 50 г;
- сметана, 2 ст.л;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем на порционные кусочки.
Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем кусочки рыбы.
Солим и перчим, посыпаем любимыми специями.
Смешиваем бальзамический соус с горчицей, смазываем рыбу и оставляем на 15 минут.
Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и тушим овощи на сковороде. В конце немного присаливаем.
Выкладываем овощи поверх рыбы, кладем сметану, посыпаем тертым сыром.
Запекаем при 180 градусах около 15 минут.
В блюдо можно еще добавить сладкий перец кусочками или грибы – получается еще ароматнее и вкуснее. При подаче посыпаю еще рубленой зеленью и смесью перцев, предварительно измельчив их.
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