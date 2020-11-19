Свеженький салат «Золотая осень». Гости обожают за простоту и вкус!т

Сегодня почему-то очень мало салатов с кальмарами, но ведь они такие вкусные. Вот и я решила сделать такой салатик и предлагаю вам сделать такой же. Продуктов минимум, а удовольствия максимум.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кальмары, 200 г;
- крабовые палочки, 200 г;
- морковь отварная, 1 – 2 шт;
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- яйца вареные, 3 шт;
- огурец свежий, 1 шт.
Процесс приготовления
Самое главное – не переварите кальмары, чтобы мясо не было жестким. Бросаем в кипяток на 3 минуту и промываем холодной водой. Если у вас маленькие кальмары, им будет достаточно и 1 минуты варки.
Режем кальмары соломкой.
Морковь режем кубиками.
Крабовые палочки режем произвольно.
Яйца режем кубиками, огурцы – соломкой.
Смешиваем все продукты с кукурузой и заправляем майонезом.
В этот салат я готовлю домашний майонез и вы можете сделать такой же соус. Тогда салат получается гораздо нежнее, без остроты, которая присутствует в покупном соусе.
Перемешиваем салат и подаем к столу.
Пропорции крабовых палочек и кальмаров можно изменять и взять кальмаров больше, а палочек меньше или наоборот.
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