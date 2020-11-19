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Свеженький салат «Золотая осень». Гости обожают за простоту и вкус!т

Сегодня почему-то очень мало салатов с кальмарами, но ведь они такие вкусные. Вот и я решила сделать такой салатик и предлагаю вам сделать такой же. Продуктов минимум, а удовольствия максимум.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кальмары, 200 г;
  • крабовые палочки, 200 г;
  • морковь отварная, 1 – 2 шт;
  • кукуруза консервированная, 1 банка;
  • яйца вареные, 3 шт;
  • огурец свежий, 1 шт.

Процесс приготовления

Самое главное – не переварите кальмары, чтобы мясо не было жестким. Бросаем в кипяток на 3 минуту и промываем холодной водой. Если у вас маленькие кальмары, им будет достаточно и 1 минуты варки.

Режем кальмары соломкой.

Морковь режем кубиками.

Крабовые палочки режем произвольно.

Яйца режем кубиками, огурцы – соломкой.

Смешиваем все продукты с кукурузой и заправляем майонезом.

В этот салат я готовлю домашний майонез и вы можете сделать такой же соус. Тогда салат получается гораздо нежнее, без остроты, которая присутствует в покупном соусе.

Перемешиваем салат и подаем к столу.

Свеженький салат «Золотая осень». Гости обожают за простоту и вкус!т

Пропорции крабовых палочек и кальмаров можно изменять и взять кальмаров больше, а палочек меньше или наоборот.

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