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Рассольник с перловкой – очень вкусный Суп, просто объедение!

Хотите вкусно накормить семью. Обязательно приготовьте рассольник с перловкой по нашему рецепту. Такой обед точно должен понравиться Вашим домочадцам.

Рассольник с перловкой: Продукты

Рассольник с перловкой – очень вкусный Суп, просто объедение!

Для бульона:

  • восемьсот грамм говядины
  • три литра воды
  • один репчатый лук
  • два лавровых листа

Для перловки:

  • шестьдесят грамм перловой крупы
  • полтора стакана воды

Для заправки:

  • одна морковь
  • одна головка репчатого лука
  • тридцать миллилитров растительного масла

Так же нужны:

  • два соленых огурца
  • два зубчика чеснока
  • соль, перец, сушенная укроп – на вкус

Рассольник с перловкой: Как приготовить

  • Взять мясо, хорошо помыть, залить холодной водой и в кастрюле поставить на огонь. Варить мясо нужно на медленном огне до готовности. Периодично нужно снимать пенку шумовкой.
  • Лук очистить от шелухи, помыть, надрезать у основания и забросить в готовящийся бульон. Также бросить в кастрюлю лаврушку.
  • Перловую крупу помыть, залить водой и отварить до полуготовности.
  • Морковь очистить, помыть и натереть на терке.
  • Лук очистить от шелухи, порезать на мелкие кубики.
  • На сковороду залить растительное масло и разогреть. Заложить вначале лук, а затем морковь и обжарить до мягкости.
  • Добавить три половника бульона и варить морковь с луком примерно 12 минут на медленном огне.
  • Соленые огурцы порезать на мелкие кубики.
  • Чеснок очистить и измельчить.
  • Мясо достать из бульона и мелко нарезать.
  • Картофель очистить, помыть и порезать на средние кубики.
  • Бульон процедить через сито и поставить на огонь.
  • В кипящий бульон положить картошку, всыпать перловку и варить до полуготовности картошки. Добавить зажарку из моркови и лука. Затем забросить мясо и огурцы и варить еще пять минут.
  • Снять с огня, добавить сушеный укроп, черный перец и чеснок. Закрыть крышкой, чтобы рассольник настоялся.

Рассольник с перловкой

  • Разложить рассольник в порционные тарелочки и подавать со сметаной.

Рассольник получается очень вкусным, нежным и наваристым.

Рассольник с перловкой: Видео

Кушайте на здоровье!

Рассольник с перловкой – очень вкусный Суп, просто объедение! - На Кухне

Хотите вкусно накормить семью. Обязательно приготовьте рассольник с перловкой по нашему рецепту. Такой обед точно должен понравиться Вашим домочадцам.

Время подготовки: PT

Время готовки: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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