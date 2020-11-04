Рассольник с перловкой – очень вкусный Суп, просто объедение!

Хотите вкусно накормить семью. Обязательно приготовьте рассольник с перловкой по нашему рецепту. Такой обед точно должен понравиться Вашим домочадцам.
Рассольник с перловкой: Продукты
Для бульона:
- восемьсот грамм говядины
- три литра воды
- один репчатый лук
- два лавровых листа
Для перловки:
- шестьдесят грамм перловой крупы
- полтора стакана воды
Для заправки:
- одна морковь
- одна головка репчатого лука
- тридцать миллилитров растительного масла
Так же нужны:
- два соленых огурца
- два зубчика чеснока
- соль, перец, сушенная укроп – на вкус
Рассольник с перловкой: Как приготовить
- Взять мясо, хорошо помыть, залить холодной водой и в кастрюле поставить на огонь. Варить мясо нужно на медленном огне до готовности. Периодично нужно снимать пенку шумовкой.
- Лук очистить от шелухи, помыть, надрезать у основания и забросить в готовящийся бульон. Также бросить в кастрюлю лаврушку.
- Перловую крупу помыть, залить водой и отварить до полуготовности.
- Морковь очистить, помыть и натереть на терке.
- Лук очистить от шелухи, порезать на мелкие кубики.
- На сковороду залить растительное масло и разогреть. Заложить вначале лук, а затем морковь и обжарить до мягкости.
- Добавить три половника бульона и варить морковь с луком примерно 12 минут на медленном огне.
- Соленые огурцы порезать на мелкие кубики.
- Чеснок очистить и измельчить.
- Мясо достать из бульона и мелко нарезать.
- Картофель очистить, помыть и порезать на средние кубики.
- Бульон процедить через сито и поставить на огонь.
- В кипящий бульон положить картошку, всыпать перловку и варить до полуготовности картошки. Добавить зажарку из моркови и лука. Затем забросить мясо и огурцы и варить еще пять минут.
- Снять с огня, добавить сушеный укроп, черный перец и чеснок. Закрыть крышкой, чтобы рассольник настоялся.
- Разложить рассольник в порционные тарелочки и подавать со сметаной.
Рассольник получается очень вкусным, нежным и наваристым.
Рассольник с перловкой: Видео
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Хотите вкусно накормить семью. Обязательно приготовьте рассольник с перловкой по нашему рецепту. Такой обед точно должен понравиться Вашим домочадцам.
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