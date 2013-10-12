Всегда готовлю только так — Курица маринованная в пиве

Очень пикантное сочетание куриного мяса, пива и сладкого изюма подарит незабываемые вкусовые ощущения.
Ингредиенты:
- пиво – 300 мл
- горсть изюма
- лавровый лист – 3 шт.
- сахар – 1 ч.л.
- соль, перец чёрный горошком - по вкусу
- курица – 1 шт.
Приготовление:
- Пиво соединить с сахаром и изюмом, дать настояться 1 – 2 часа.
- Курицу вымыть и нарезать порционными кусками, тщательно посолить. Выложить в глубокую ёмкость для запекания, залить «пивным сиропом», добавить лавровый лист и перец горошком.
- Запекать курицу в духовом шкафу до появления золотистой румяной корочки.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Совет! Милые дамы, только не рассказывайте мужу, куда вы переводите пиво! Пусть это останется нашим с вами секретом.
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