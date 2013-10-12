Всегда готовлю только так — Курица маринованная в пиве

Очень пикантное сочетание куриного мяса, пива и сладкого изюма подарит незабываемые вкусовые ощущения.

Ингредиенты:

пиво – 300 мл

горсть изюма

лавровый лист – 3 шт.

сахар – 1 ч.л.

соль, перец чёрный горошком - по вкусу

курица – 1 шт.

Приготовление:

Пиво соединить с сахаром и изюмом, дать настояться 1 – 2 часа. Курицу вымыть и нарезать порционными кусками, тщательно посолить. Выложить в глубокую ёмкость для запекания, залить «пивным сиропом», добавить лавровый лист и перец горошком. Запекать курицу в духовом шкафу до появления золотистой румяной корочки.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Совет! Милые дамы, только не рассказывайте мужу, куда вы переводите пиво! Пусть это останется нашим с вами секретом.