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Печенье Венское. Быстрый, простой и очень вкусный десерт

Печенье Венское знакомо многим с детства. Это простое в приготовлении но очень вкусное печенье идеально подойдёт к утреннему чаю.

Печенье Венское: ингредиенты

Печенье Венское

  1. Мука — 1-1,5 ст. (один — полтора стаканов)
  2. Сливочное масло либо маргарин — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  5. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Любое варенье — 1 ст. (один стакан)
  7. Соль — щепотка

Рецепт приготовления:

  • На водяной бане растопите маргарин, добавьте к нему сахар, яйца, соду и соль, просейте муку и замесите крутое тесто.
  • Тесто разделите на две части. Одну часть поменьше отправьте в морозильник на 15 минут.
  • Вторую часть теста раскатайте и выложите на смазанный растительным маслом противень. Сверху намажьте вареньем.
  • Вторую часть теста достаньте из холодильника и натрите на тёрке сверху начинки.
  • Поставьте венское печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  • После этого остудите и разрежьте на куски.

Печенье Венское — простой и экономичный рецепт.

Печенье Венское. Быстрый, простой и очень вкусный десерт 2

Приятного аппетита!

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