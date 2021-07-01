Печенье Венское. Быстрый, простой и очень вкусный десерт

Печенье Венское знакомо многим с детства. Это простое в приготовлении но очень вкусное печенье идеально подойдёт к утреннему чаю.
Печенье Венское: ингредиенты
- Мука — 1-1,5 ст. (один — полтора стаканов)
- Сливочное масло либо маргарин — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Любое варенье — 1 ст. (один стакан)
- Соль — щепотка
Рецепт приготовления:
- На водяной бане растопите маргарин, добавьте к нему сахар, яйца, соду и соль, просейте муку и замесите крутое тесто.
- Тесто разделите на две части. Одну часть поменьше отправьте в морозильник на 15 минут.
- Вторую часть теста раскатайте и выложите на смазанный растительным маслом противень. Сверху намажьте вареньем.
- Вторую часть теста достаньте из холодильника и натрите на тёрке сверху начинки.
- Поставьте венское печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- После этого остудите и разрежьте на куски.
Печенье Венское — простой и экономичный рецепт.
Приятного аппетита!
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