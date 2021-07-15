Что рекомендуется делать с томатами в июле. Подборка советов для хорошего урожая

Июль месяц является серединой лета и уже многие сельскохозяйственные культуры созревают. В том числе, томаты.

Чтобы урожай помидор был таким, как ожидается, в этом месяце нужно сделать некоторые действия, которые помогут получить вкусные плоды, годные не только для еды, но и для консервации.

Формируем кусты томатов

Это необходимо для увеличения силы растения, чтобы ее было достаточно для созревания плодов, защиты кустика от вредных насекомых и заболеваний.

Обрезается слишком густая листва, удаляются лишние молодые веточки, на рост которых, тратится много энергии. Если кустик будет хорошо проветриваться, то томатам не страшно такое серьезное заболевание, как фитофтороз.

Регулярные подкормки растения

Начало июля, это время для последней подкормки кустиков. Третье внесение удобрений необходимо для увеличения урожайности.

Поэтому необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Подходит такой раствор:

вода, 1 л;

известь, мочевина по 10 г;

коровяк суперфосфат и калий по 20 г;

медный купорос, 2 г.

Смешиваем все ингредиенты и разбавляем 10 л воды. Под каждый куст вливаем не менее 1.5 л удобрения.

Рыхление почвы и полив

Томаты не слишком любят переувлажнение, лучше мульчировать почву вокруг растения и поливать растение только по мере высыхания земли.

Защитные обработки

Рекомендуется поливать не реже 1 раза в неделю, а при сильной и затяжной засухе чаще.

В июле уже на кустах есть плоды поэтому обрабатывать растения химическими веществами не стоит, можно использовать органику. Сыворотка эффективно защищает томаты от вредителей и заболеваний. Разводи 1 л сыворотки в 3 л чистой воды и проводим опрыскивание каждого куста в солнечную погоду. Через 10 дней повторяем процедуру.

В конце июля можно обработать средствами, содержащими медь (Индиго, Ордан и т.д).

Своевременное окучивание

Кусты необходимо укрепить, чтобы стебли не ломались под тяжестью плодов. Окучивание проводят на высоту около 10 – 15 см, регулярно повторяем процедуру по мере оседания.

Искусственное опыление

Многие сорта помидоров начинают цвести поздно, завязь не образовывается и кусты не дают плодов. При помощи маленькой кисточки или вентилятора, необходимо перемешать пыльцу на тех кустах, в опылении которых, вы недостаточно уверенны. Кисточкой смешиваем пыльцу цветков томатов.

Если в июле вы проведете все процедуры, то вас будет ждать богатый урожай сочный и мясистых томатов.