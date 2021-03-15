Получаются Всегда! Идеальные Сырники «Лимонные!» Творожные, а не мучные

Сырники из творога с лимонным вкусом — очень вкусные, пышные, воздушные, творожные!

По этому рецепту они получаются мягкими и нежными, при этом хорошо держат форму и не расплываются на сковороде.

Это идеальный завтрак для всей семьи.

Ингредиенты для «Сырники «Лимонные»»: