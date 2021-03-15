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Получаются Всегда! Идеальные Сырники «Лимонные!» Творожные, а не мучные

Сырники из творога с лимонным вкусом — очень вкусные, пышные, воздушные, творожные!

По этому рецепту они получаются мягкими и нежными, при этом хорошо держат форму и не расплываются на сковороде.

Это идеальный завтрак для всей семьи.

Ингредиенты для «Сырники «Лимонные»»:

  • Творог — 500 г
  • Сахар — 40 г
  • Ванильный сахар — 1 пакет.
  • Крупа манная — 50 г
  • Цедра лимона (1 шт.)
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Соль
  • Куркума (по желанию)

Время приготовления: 

Количество порций: 4

Творог растереть ложкой, добавить сахар, ванильный сахар, манную крупу, тертую цедру лимона, яйцо, щепотку соли и куркуму (не обязательно).

Хорошо перемешать и оставить на 4 часа,  можно на ночь.

Сформировать колбаску, разделить на 9-10 частей и при помощи ножа сделать сырники.

Обжарить на растительном масле, на среднем огне до золотистости.

Украсить сахарной пудрой.

Получаются Всегда! Идеальные Сырники «Лимонные!» Творожные, а не мучные

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