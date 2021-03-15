Получаются Всегда! Идеальные Сырники «Лимонные!» Творожные, а не мучные

Сырники из творога с лимонным вкусом — очень вкусные, пышные, воздушные, творожные!
По этому рецепту они получаются мягкими и нежными, при этом хорошо держат форму и не расплываются на сковороде.
Это идеальный завтрак для всей семьи.
Ингредиенты для «Сырники «Лимонные»»:
- Творог — 500 г
- Сахар — 40 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Крупа манная — 50 г
- Цедра лимона (1 шт.)
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль
- Куркума (по желанию)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Творог растереть ложкой, добавить сахар, ванильный сахар, манную крупу, тертую цедру лимона, яйцо, щепотку соли и куркуму (не обязательно).
Хорошо перемешать и оставить на 4 часа, можно на ночь.
Сформировать колбаску, разделить на 9-10 частей и при помощи ножа сделать сырники.
Обжарить на растительном масле, на среднем огне до золотистости.
Украсить сахарной пудрой.
Свежие комментарии