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Зеленое рагу: из кабачков и капусты

Зеленое рагу! Летние жаркие денечки приготовим яркое и полезное зеленое рагу из кабачков и капусты.

Зеленое рагу: факты о зелёном

Зелёный цвет находится прямо посередине воспринимаемого нами цветового спектра. Это позволяет нам определять наибольшее количество оттенков именно зелёного цвета.

Наверное потому, что зелёный цвет так хорошо отличается и воспринимается нашим глазом, а может просто из-за ассоциации с тёплой цветущей природой, зелёный цвет оказывает на нашу нервную систему положительное влияние.

Зелёный — цвет спокойный и поэтому редко встречается в геральдических знаках. Сравнивая цвета по теплоте, зелёному отделяют почётное место на границе между тёплыми и холодными цветами. Зелёный и красный контрастируют и уравновешивают друг друга. А зелёный и фиолетовый, наоборот, усиливают яркость картинки.

Оказалось, что не все народы отличают одинаковое количество оттенков зелёного. По крайней мере об этом свидетельствуют названия оттенков в разных языках. В некоторых языках таких слов очень много, в других два три.

Зелёный цвет являлся символом правителей ацтеков. А в Древнем Риме наоборот ни один уважающий себя свободный мужчина не согласился бы носить одежду зелёного цвета.

Зеленое рагу: продукты

  • Половина килограмма цветной капусты
  • Пятьсот граммов кабачков
  • Двести граммов зелёного лука или лука порей
  • Один пучок укропа
  • Соль
  • Перец
  • Щепотка куркумы
  • Щепотка молотого кориандра
  • Оливковое масло

Зеленое рагу: готовка

  • Промываем лук порей, очищаем.
  • В сковороде прогреваем оливковое масло.
  • А лук тем временем нарезаем толстенькими косыми колечками.
  • Перекладываем в сковороду.

Зеленое рагу

  • Отделяем соцветия цветной капусты.
  • Промываем их в сите под проточной водой.
  • Хорошо встряхиваем.
  • Добавляем в сковороду.
  • Вливаем полстакана кипятка.
  • Добавляем соль.
  • Закрываем крышкой и тушим десять минут.
  • Промываем кабачки и нарезаем кубиками или соломкой.
  • Перекладываем к цветной капусте.
  • Добавляем оливковое масло.
  • Посыпаем перцем.
  • Добавляем куркуму и кориандр.

Зеленое рагу

  • Перемешиваем. Опять прикрываем крышкой и тушим ещё десять минут.
  • Промываем укроп.
  • Нарезаем листья укропа.
  • За две минуты до окончания термической обработки добавляем в сковороду укроп.
  • Перемешиваем и пробуем.
  • Добавляем, если чего не хватает.

Зеленое рагу: готов

М-м-м…, вкусняшка!

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