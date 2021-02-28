Зеленое рагу! Летние жаркие денечки приготовим яркое и полезное зеленое рагу из кабачков и капусты.

Зеленое рагу: факты о зелёном

Зелёный цвет находится прямо посередине воспринимаемого нами цветового спектра. Это позволяет нам определять наибольшее количество оттенков именно зелёного цвета.

Наверное потому, что зелёный цвет так хорошо отличается и воспринимается нашим глазом, а может просто из-за ассоциации с тёплой цветущей природой, зелёный цвет оказывает на нашу нервную систему положительное влияние.

Зелёный — цвет спокойный и поэтому редко встречается в геральдических знаках. Сравнивая цвета по теплоте, зелёному отделяют почётное место на границе между тёплыми и холодными цветами. Зелёный и красный контрастируют и уравновешивают друг друга. А зелёный и фиолетовый, наоборот, усиливают яркость картинки.

Оказалось, что не все народы отличают одинаковое количество оттенков зелёного. По крайней мере об этом свидетельствуют названия оттенков в разных языках. В некоторых языках таких слов очень много, в других два три.

Зелёный цвет являлся символом правителей ацтеков. А в Древнем Риме наоборот ни один уважающий себя свободный мужчина не согласился бы носить одежду зелёного цвета.

Зеленое рагу: продукты

Половина килограмма цветной капусты

Пятьсот граммов кабачков

Двести граммов зелёного лука или лука порей

Один пучок укропа

Соль

Перец

Щепотка куркумы

Щепотка молотого кориандра

Оливковое масло

Зеленое рагу: готовка

Промываем лук порей, очищаем.

В сковороде прогреваем оливковое масло.

А лук тем временем нарезаем толстенькими косыми колечками.

Перекладываем в сковороду.

Отделяем соцветия цветной капусты.

Промываем их в сите под проточной водой.

Хорошо встряхиваем.

Добавляем в сковороду.

Вливаем полстакана кипятка.

Добавляем соль.

Закрываем крышкой и тушим десять минут.

Промываем кабачки и нарезаем кубиками или соломкой.

Перекладываем к цветной капусте.

Добавляем оливковое масло.

Посыпаем перцем.

Добавляем куркуму и кориандр.

Перемешиваем. Опять прикрываем крышкой и тушим ещё десять минут.

Промываем укроп.

Нарезаем листья укропа.

За две минуты до окончания термической обработки добавляем в сковороду укроп.

Перемешиваем и пробуем.

Добавляем, если чего не хватает.

Зеленое рагу: готов

М-м-м…, вкусняшка!