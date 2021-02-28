Зеленое рагу! Летние жаркие денечки приготовим яркое и полезное зеленое рагу из кабачков и капусты.
Зеленое рагу: факты о зелёном
Зелёный цвет находится прямо посередине воспринимаемого нами цветового спектра. Это позволяет нам определять наибольшее количество оттенков именно зелёного цвета.
Наверное потому, что зелёный цвет так хорошо отличается и воспринимается нашим глазом, а может просто из-за ассоциации с тёплой цветущей природой, зелёный цвет оказывает на нашу нервную систему положительное влияние.
Зелёный — цвет спокойный и поэтому редко встречается в геральдических знаках. Сравнивая цвета по теплоте, зелёному отделяют почётное место на границе между тёплыми и холодными цветами. Зелёный и красный контрастируют и уравновешивают друг друга. А зелёный и фиолетовый, наоборот, усиливают яркость картинки.
Оказалось, что не все народы отличают одинаковое количество оттенков зелёного. По крайней мере об этом свидетельствуют названия оттенков в разных языках. В некоторых языках таких слов очень много, в других два три.
Зелёный цвет являлся символом правителей ацтеков. А в Древнем Риме наоборот ни один уважающий себя свободный мужчина не согласился бы носить одежду зелёного цвета.
Зеленое рагу: продукты
- Половина килограмма цветной капусты
- Пятьсот граммов кабачков
- Двести граммов зелёного лука или лука порей
- Один пучок укропа
- Соль
- Перец
- Щепотка куркумы
- Щепотка молотого кориандра
- Оливковое масло
Зеленое рагу: готовка
- Промываем лук порей, очищаем.
- В сковороде прогреваем оливковое масло.
- А лук тем временем нарезаем толстенькими косыми колечками.
- Перекладываем в сковороду.
- Отделяем соцветия цветной капусты.
- Промываем их в сите под проточной водой.
- Хорошо встряхиваем.
- Добавляем в сковороду.
- Вливаем полстакана кипятка.
- Добавляем соль.
- Закрываем крышкой и тушим десять минут.
- Промываем кабачки и нарезаем кубиками или соломкой.
- Перекладываем к цветной капусте.
- Добавляем оливковое масло.
- Посыпаем перцем.
- Добавляем куркуму и кориандр.
- Перемешиваем. Опять прикрываем крышкой и тушим ещё десять минут.
- Промываем укроп.
- Нарезаем листья укропа.
- За две минуты до окончания термической обработки добавляем в сковороду укроп.
- Перемешиваем и пробуем.
- Добавляем, если чего не хватает.
Зеленое рагу: готов
М-м-м…, вкусняшка!
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