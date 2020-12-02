Каре ягнёнка в духовке: самое эффектно выглядящее блюдо из баранины

Каре ягненка в духовке – не только вкусное, но и невероятно красивое блюдо. Смотрится на столе очень богато и эффектно. Корейку готовить не сложно. В моем рецепте оригинальный способ подачи.

Каре ягненка в духовке: ингредиенты

3 (три) шт – апельсинов 400 (четыреста) гр – баранины 2 (две) ст. ложки – соевого соуса 2 (две) ст. ложки – меда 2 (две) ст. ложки – коньяка

Каре ягненка в духовке: рецепт

Сначала нам нужны два апельсина. С одного из них срежьте с пары мест полоски цедры. Заверните их в пакет и в холодильник. Это будет украшение блюда. Остальную цедру натрите на мелкой терке

Выжмите сок с двух эти апельсинов

Смешайте маринад и сока апельсина, коньяка, соевого соуса, и чайной ложки меда

Положите корейку в форму, и залейте полностью ее маринадом. На протяжении двух часов, каждые полчаса переворачивайте кусок

Разогрейте духовку, за десять минут до истечения времени маринования, до 180 градусов. Выложите корейку на противень вниз костями, и верх мясом. Время запекания около двадцати минут . не меньше, но и не больше 25 минут

Отцедите из маринада цедру, потом в мешайте в него оставшуюся часть меда

Вылейте эту жидкость на сковороду и выпаривайте десять минут. Дайте остыть соусу

Цедру отложенную в холодильник нарежьте на тонкие полоски

Мясо достаньте из духовки и заверните в фольгу и смажьте соусом. Из фольги сформируйте конвертик и дайте мясу постоять 10 минут

На тарелке, в которой будете подавать блюдо разложите кружочки апельсина, полейте их соусом. Скрестите ребра корейки и установите на тарелку. Каре посыпьте цедрой

Каре ягненка в духовке готово!