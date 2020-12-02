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Каре ягнёнка в духовке: самое эффектно выглядящее блюдо из баранины

Каре ягненка в духовке – не только вкусное, но и невероятно красивое блюдо. Смотрится на столе очень богато и эффектно. Корейку готовить не сложно. В моем рецепте оригинальный способ подачи.

Каре ягненка в духовке: ингредиенты

Каре ягнёнка в духовке

  1. 3 (три) шт – апельсинов
  2. 400 (четыреста) гр – баранины
  3. 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
  4. 2 (две) ст. ложки – меда
  5. 2 (две) ст. ложки – коньяка

Каре ягненка в духовке: рецепт

Каре ягнёнка в духовке

  • Сначала нам нужны два апельсина. С одного из них срежьте с пары мест полоски цедры. Заверните их в пакет и в холодильник. Это будет украшение блюда. Остальную цедру натрите на мелкой терке
  • Выжмите сок с двух эти апельсинов
  • Смешайте маринад и сока апельсина, коньяка, соевого соуса, и чайной ложки меда
  • Положите корейку в форму, и залейте полностью ее маринадом. На протяжении двух часов, каждые полчаса переворачивайте кусок
  • Разогрейте духовку, за десять минут до истечения времени маринования, до 180 градусов. Выложите корейку на противень вниз костями, и верх мясом. Время запекания около двадцати минут . не меньше, но и не больше 25 минут
  • Отцедите из маринада цедру, потом в мешайте в него оставшуюся часть меда
  • Вылейте эту жидкость на сковороду и выпаривайте десять минут. Дайте остыть соусу
  • Цедру отложенную в холодильник нарежьте на тонкие полоски
  • Мясо достаньте из духовки и заверните в фольгу и смажьте соусом. Из фольги сформируйте конвертик и дайте мясу постоять 10 минут
  • На тарелке, в которой будете подавать блюдо разложите кружочки апельсина, полейте их соусом.
    Скрестите ребра корейки и установите на тарелку. Каре посыпьте цедрой

Каре ягненка в духовке готово!

Каре ягнёнка в духовке

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