Каре ягнёнка в духовке: самое эффектно выглядящее блюдо из баранины

Каре ягненка в духовке – не только вкусное, но и невероятно красивое блюдо. Смотрится на столе очень богато и эффектно. Корейку готовить не сложно. В моем рецепте оригинальный способ подачи.
Каре ягненка в духовке: ингредиенты
- 3 (три) шт – апельсинов
- 400 (четыреста) гр – баранины
- 2 (две) ст. ложки – соевого соуса
- 2 (две) ст. ложки – меда
- 2 (две) ст. ложки – коньяка
Каре ягненка в духовке: рецепт
- Сначала нам нужны два апельсина. С одного из них срежьте с пары мест полоски цедры. Заверните их в пакет и в холодильник. Это будет украшение блюда. Остальную цедру натрите на мелкой терке
- Выжмите сок с двух эти апельсинов
- Смешайте маринад и сока апельсина, коньяка, соевого соуса, и чайной ложки меда
- Положите корейку в форму, и залейте полностью ее маринадом. На протяжении двух часов, каждые полчаса переворачивайте кусок
- Разогрейте духовку, за десять минут до истечения времени маринования, до 180 градусов. Выложите корейку на противень вниз костями, и верх мясом. Время запекания около двадцати минут . не меньше, но и не больше 25 минут
- Отцедите из маринада цедру, потом в мешайте в него оставшуюся часть меда
- Вылейте эту жидкость на сковороду и выпаривайте десять минут. Дайте остыть соусу
- Цедру отложенную в холодильник нарежьте на тонкие полоски
- Мясо достаньте из духовки и заверните в фольгу и смажьте соусом. Из фольги сформируйте конвертик и дайте мясу постоять 10 минут
- На тарелке, в которой будете подавать блюдо разложите кружочки апельсина, полейте их соусом. Скрестите ребра корейки и установите на тарелку. Каре посыпьте цедрой
Каре ягненка в духовке готово!
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