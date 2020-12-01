Густая томатная паста без уваривания помидор буквально за 30 минут – вкусная заготовка на зиму

Сегодня в нашем рецепте мы покажем Вам, как готовить великолепный кетчуп. Такая густая томатная паста готовится буквально за 30 минут. По нашему рецепту помидоры не нужно долго уваривать и возится с ними у плиты. Эта вкусная заготовка обязательно понадобится Вам зимой.

Вкусная томатная паста – ингредиенты:

полтора литра перекрученных помидор

пол-литра перекрученных яблок

полторы столовые ложки сахарного песка

столовая ложка соли

Вкусная томатная паста – приготовление за 30 минут:

Помидоры хорошо помыть и прокрутить через мясорубку, либо натереть на крупной терке. Отправить в глубокую кастрюлю.

Яблоки помыть, удалить внутренние перегородки и семена, почистить и протереть на крупной терке.

Добавить к томатам.

В кастрюлю доложить по половине столовой ложки соли и сахарного песка.

Поставить кастрюлю на мелкий огонь и довести до кипения.

Через десять минут после закипания в кастрюлю с томатами опустить мелкое сито.

При помощи половника собрать образовавшуюся при варке помидоров жидкость. Таким вот простым способом мы удаляем чистую жидкость, без примеси мякоти. Таким образом мы избавляемся от проблемы выпаривания лишней жидкости.

Дальше нужно продолжать вываривать соус еще минут двадцать.

В процессе варки периодично собирать образовавшуюся жидкость.

Слитый томатный сок можно отложить для приготовления различных супов.

Через полчаса варки помидоры увариваются ровно в два раза.

Следует попробовать на соль и сахар и при необходимости добавить эти компоненты.

После пасту необходимо измельчить при помощи погружного блендера.

Вот буквально за 30 минут мы приготовили великолепное блюдо. Отложить кастрюлю, чтобы томатная паста остыла до комнатной температуры.

Такая паста отлично подходит для приготовления курицы и голубцов. Блюда с такой пастой получаются восхитительно вкусными.

Остывшую пасту переложить в контейнеры для хранения.

Контейнеры отправить в холодильник и можно держать их там аж до самой зимы.