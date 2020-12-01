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Густая томатная паста без уваривания помидор буквально за 30 минут – вкусная заготовка на зиму

Сегодня в нашем рецепте мы покажем Вам, как готовить великолепный кетчуп. Такая густая томатная паста готовится буквально за 30 минут. По нашему рецепту помидоры не нужно долго уваривать и возится с ними у плиты. Эта вкусная заготовка обязательно понадобится Вам зимой.

Вкусная томатная паста – ингредиенты:

Густая томатная паста без уваривания помидор буквально за 30 минут – вкусная заготовка на зиму

  • полтора литра перекрученных помидор
  • пол-литра перекрученных яблок
  • полторы столовые ложки сахарного песка
  • столовая ложка соли

Вкусная томатная паста – приготовление за 30 минут:

  • Помидоры хорошо помыть и прокрутить через мясорубку, либо натереть на крупной терке. Отправить в глубокую кастрюлю.

Густая томатная паста без уваривания помидор буквально за 30 минут – вкусная заготовка на зиму

  • Яблоки помыть, удалить внутренние перегородки и семена, почистить и протереть на крупной терке.
  • Добавить к томатам.
  • В кастрюлю доложить по половине столовой ложки соли и сахарного песка.

Густая томатная паста без уваривания помидор буквально за 30 минут – вкусная заготовка на зиму

  • Поставить кастрюлю на мелкий огонь и довести до кипения.
  • Через десять минут после закипания в кастрюлю с томатами опустить мелкое сито.
  • При помощи половника собрать образовавшуюся при варке помидоров жидкость. Таким вот простым способом мы удаляем чистую жидкость, без примеси мякоти. Таким образом мы избавляемся от проблемы выпаривания лишней жидкости.
  • Дальше нужно продолжать вываривать соус еще минут двадцать.
  • В процессе варки периодично собирать образовавшуюся жидкость.
  • Слитый томатный сок можно отложить для приготовления различных супов.
  • Через полчаса варки помидоры увариваются ровно в два раза.
  • Следует попробовать на соль и сахар и при необходимости добавить эти компоненты.
  • После пасту необходимо измельчить при помощи погружного блендера.

Густая томатная паста без уваривания помидор буквально за 30 минут – вкусная заготовка на зиму

Вот буквально за 30 минут мы приготовили великолепное блюдо. Отложить кастрюлю, чтобы томатная паста остыла до комнатной температуры.

Такая паста отлично подходит для приготовления курицы и голубцов. Блюда с такой пастой получаются восхитительно вкусными.

Остывшую пасту переложить в контейнеры для хранения.

Контейнеры отправить в холодильник и можно держать их там аж до самой зимы.

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