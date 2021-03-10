Вкуснее вы еще не ели. Налистники по рецепту прабабушки «Особенные» обязательно готовлю на Масленицу

Такие нежные и мягкие, сливочные налистники с разными начинками – это наше семейное, традиционное блюдо на Масленицу. А самые вкусные они получаются с творогом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 10 шт;
- крахмал картофельный, 10 ст.л;
- молоко, 1 л;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 2 ст.л;
- масло растительное, 2 ст.л.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог, 1 кг;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 4 ст.л.
- масло сливочное, 200 г.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с солью и сахаром.
Вводим крахмал и перемешиваем венчиком.
Вливаем молоко комнатной температуры, перемешиваем.
Вливаем растительное масло, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
Совет: оставляем тесто для того, чтобы блины получались тонкими.
Жарим на сковороде по половине минуты с каждой стороны.
Творог смешиваем с сахаром и яйцами.
Блины фаршируем творогом и укладываем в форму для запекания.
Растапливаем сливочное масло и смазываем блины в форме.
Накрываем фольгой и томим при 160 градусах около 1 часа.
Подаем просто так ( они обильно впитали сливочное масло) или со сметаной.
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