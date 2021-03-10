Вкуснее вы еще не ели. Налистники по рецепту прабабушки «Особенные» обязательно готовлю на Масленицу

Такие нежные и мягкие, сливочные налистники с разными начинками – это наше семейное, традиционное блюдо на Масленицу. А самые вкусные они получаются с творогом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 10 шт;

крахмал картофельный, 10 ст.л;

молоко, 1 л;

соль, 1 ч.л;

сахар, 2 ст.л;

масло растительное, 2 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

творог, 1 кг;

яйца, 2 шт;

сахар, 4 ст.л.

масло сливочное, 200 г.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с солью и сахаром.

Вводим крахмал и перемешиваем венчиком.

Вливаем молоко комнатной температуры, перемешиваем.

Вливаем растительное масло, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Совет: оставляем тесто для того, чтобы блины получались тонкими.

Жарим на сковороде по половине минуты с каждой стороны.

Творог смешиваем с сахаром и яйцами.

Блины фаршируем творогом и укладываем в форму для запекания.

Растапливаем сливочное масло и смазываем блины в форме.

Накрываем фольгой и томим при 160 градусах около 1 часа.

Подаем просто так ( они обильно впитали сливочное масло) или со сметаной.