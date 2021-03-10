Скатерть-Самобранка

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Вкуснее вы еще не ели. Налистники по рецепту прабабушки «Особенные» обязательно готовлю на Масленицу

Такие нежные и мягкие, сливочные налистники с разными начинками – это наше семейное, традиционное блюдо на Масленицу. А самые вкусные они получаются с творогом.

Вкуснее вы еще не ели. Налистники по рецепту прабабушки «Особенные» обязательно готовлю на Масленицу

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 10 шт;
  • крахмал картофельный, 10 ст.л;
  • молоко, 1 л;
  • соль, 1 ч.л;
  • сахар, 2 ст.л;
  • масло растительное, 2 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • творог, 1 кг;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 4 ст.л.
  • масло сливочное, 200 г.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с солью и сахаром.

Вводим крахмал и перемешиваем венчиком.

Вливаем молоко комнатной температуры, перемешиваем.

Вливаем растительное масло, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Совет: оставляем тесто для того, чтобы блины получались тонкими.

Жарим на сковороде по половине минуты с каждой стороны.

Творог смешиваем с сахаром и яйцами.

Блины фаршируем творогом и укладываем в форму для запекания.

Вкуснее вы еще не ели. Налистники по рецепту прабабушки «Особенные» обязательно готовлю на Масленицу

Вкуснее вы еще не ели. Налистники по рецепту прабабушки «Особенные» обязательно готовлю на Масленицу

Растапливаем сливочное масло и смазываем блины в форме.

Накрываем фольгой и томим при 160 градусах около 1 часа.

Подаем просто так ( они обильно впитали сливочное масло) или со сметаной.

Вкуснее вы еще не ели. Налистники по рецепту прабабушки «Особенные» обязательно готовлю на Масленицу

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