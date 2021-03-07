Бесподобный пирог «Черепашка». Готовится быстро и легко

Очень вкусный, мягкий и ароматный пирог, который вы можете сделать с любой начинкой из джема, варенья, шоколадной пасты. Рецепт простой, с минимальным набором продуктов, всегда получается отлично.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

желтки, 3 шт;

масло сливочное, 100 г;

сахар, 100 г;

сметана, 2 ст.л;

соль щепотка;

сода, гашенная уксусом или соком лимона, 0.5 ч.л;

мука, около 500г.

Для начинки берите 6 ст.л варенья любого и орехи измельченные, 50 г.

Для меренги нужно:

белки, 3 шт;

пудра сахарная, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Заранее вынимайте сливочное масло, чтобы оно размягчилось.

Удобнее печь в форме 32/20 см, так пирог будет достаточно большим.

Желтки смешиваем со сметаной, солью и сахаром, размягченным сливочным маслом.

Массу взбиваем миксером и добавляем гашенную соду, взбиваем.

Всыпаем просеянную муку и растираем всю массу в крошку.

Совет: когда вы сожмете рукой массу и она будет хорошо держать форму, муку больше не добавляйте.

Форму застилаем пергаментом и высыпаем большую часть крошки. С помощью лопатки немного трамбуем и сверху выкладываем варенье ровным слоем.

Обсыпаем варенье оставшейся крошкой и орехами.

Выпекаем при 180 градусах около 25 минут.

Белки взбиваем до стойкой пены и добавляем пудру, хорошо взбиваем до густой массы.

Выкладываем меренгу на пирог и разравниваем.

Допекаем еще 15 минут при 150 градусах.

Пирог остужаем, режем порционными кусочками и поддаем это простое кулинарное чудо к столу.