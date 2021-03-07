Бесподобный пирог «Черепашка». Готовится быстро и легко

Очень вкусный, мягкий и ароматный пирог, который вы можете сделать с любой начинкой из джема, варенья, шоколадной пасты. Рецепт простой, с минимальным набором продуктов, всегда получается отлично.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- желтки, 3 шт;
- масло сливочное, 100 г;
- сахар, 100 г;
- сметана, 2 ст.л;
- соль щепотка;
- сода, гашенная уксусом или соком лимона, 0.5 ч.л;
- мука, около 500г.
Для начинки берите 6 ст.л варенья любого и орехи измельченные, 50 г.
Для меренги нужно:
- белки, 3 шт;
- пудра сахарная, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Заранее вынимайте сливочное масло, чтобы оно размягчилось.
Удобнее печь в форме 32/20 см, так пирог будет достаточно большим.
Желтки смешиваем со сметаной, солью и сахаром, размягченным сливочным маслом.
Массу взбиваем миксером и добавляем гашенную соду, взбиваем.
Всыпаем просеянную муку и растираем всю массу в крошку.
Совет: когда вы сожмете рукой массу и она будет хорошо держать форму, муку больше не добавляйте.
Форму застилаем пергаментом и высыпаем большую часть крошки. С помощью лопатки немного трамбуем и сверху выкладываем варенье ровным слоем.
Обсыпаем варенье оставшейся крошкой и орехами.
Выпекаем при 180 градусах около 25 минут.
Белки взбиваем до стойкой пены и добавляем пудру, хорошо взбиваем до густой массы.
Выкладываем меренгу на пирог и разравниваем.
Допекаем еще 15 минут при 150 градусах.
Пирог остужаем, режем порционными кусочками и поддаем это простое кулинарное чудо к столу.
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