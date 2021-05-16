Винное рагу с макаронами. Ароматное второе блюдо с грибами

Винное рагу с макаронами наполнит дом приятным и нежным запахом. Макароны в вине получаются безумно вкусными, Вам понравится.
Винное рагу с макаронами: ингредиенты
- Лук красный — 2 шт. (две штуки)
- Филе куриное — 400 гр. (четыреста грамм)
- Вино красное — 1 ст. (один стакан)
- Свежие шампиньоны — 400 гр. (четыреста грамм)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Кабачок — 2 шт. (две штуки)
- Макароны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яблоко — 2 пт. (две штуки)
- Перец болгарский — 1 шт. (одна штука)
- Помидоры — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — по вкусу
- Масло подсолнечное — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Кориандр — по вкусу
- Лимон — половинка
- Петрушка — один пучок
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Болгарский перец, красный лук, кабачок, яблоки, грибы и помидоры нарежьте средними кусочками.
- Яблоки заранее переложите в миску и сбрызните лимонным, чтобы не потемнели. Куриное филе тоже нарежьте на кусочки.
- Налейте в сковороду немного подсолнечного масла, разогрейте и выложите мясо.
- Мясо обжаривайте до тех пор, пока кусочки не побелеют.
- К мясу добавьте чеснок и лук, обжарьте вместе до мягкости лука.
- Теперь выложите яблоки, кабачок, помидоры, грибы, влейте вино и перемешайте.
- В сковороду выдавите сок одного лимона.
- Всыпьте сахар, соль, перемешайте и тушите на среднем огне 40 минут, плотно накрыв крышкой.
- Теперь настало время сухих макарон. Выложите макароны, поперчите, посолите, добавьте свежую петрушку и перемешайте.
- Варите до готовности макарон.
Винное рагу с макаронами: готово!
Готовьте на здоровье!
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