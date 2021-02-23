Картошка с фаршем: обед или ужин на скорую руку

Картошка с фаршем! Если Вы пришли домой, а к ужину ничего нет, то приготовленная в духовке картошка с фаршем – то, что Вам нужно. Этот ужин на скорую руку, обязательно понравится всем.
Оно получается вкусным и сытным.
Картошка с фаршем: ингредиенты
- восемь картофелин среднего размера
- две большие луковицы
- килограмм мясного фарша
- треть стакана майонеза
- сто грамм сыра
- двадцать миллилитров растительного масла – для смазки
- соль и перец – по вкусу
Картошка с фаршем: пошаговый рецепт
- Дно и стенки огнеупорной стеклянной формы смазать при помощи кисточки растительным маслом.
- Картошку почистить, помыть, промокнуть бумажным полотенцем и порезать кружочками, шириной в один сантиметр.
- Картофельные кружочки выложить в форму, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Посолить, поперчить.
- Мясной фарш выложить слоем на картошку, немного примять руками, посолить и поперчить.
- Лук почистить, помыть, высушить и порезать средними полукольцами. Весь лук выложить равномерным слоем на фарш.
- При помощи кондитерского пакета выдавить слой майонеза поверх лука.
- Последним слоем снова выложить картофельные кружочки. Вновь посолить и покрыть майонезом.
- Сыр натереть на крупной фракции терки и насыпать на картошку.
- Духовку установить на двести двадцать градусов, включить инверторный режим.
- Форму установить на противень или решетку и отправить в духовку приблизительно минут на сорок, до полной готовности картошки. Где-то через двадцать минут нужно спустить градус духовки до ста восьмидесяти.
Готовое блюдо достать из духовки, переложить на плоскую тарелку и подать к столу.
Картошка с фаршем: готова
Приятного аппетита!
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