Картошка с фаршем: обед или ужин на скорую руку

Картошка с фаршем! Если Вы пришли домой, а к ужину ничего нет, то приготовленная в духовке картошка с фаршем – то, что Вам нужно. Этот ужин на скорую руку, обязательно понравится всем.

Оно получается вкусным и сытным.

Картошка с фаршем: ингредиенты

восемь картофелин среднего размера

две большие луковицы

килограмм мясного фарша

треть стакана майонеза

сто грамм сыра

двадцать миллилитров растительного масла – для смазки

соль и перец – по вкусу

Картошка с фаршем: пошаговый рецепт

Дно и стенки огнеупорной стеклянной формы смазать при помощи кисточки растительным маслом.

Картошку почистить, помыть, промокнуть бумажным полотенцем и порезать кружочками, шириной в один сантиметр.

Картофельные кружочки выложить в форму, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Посолить, поперчить.

Мясной фарш выложить слоем на картошку, немного примять руками, посолить и поперчить.

Лук почистить, помыть, высушить и порезать средними полукольцами. Весь лук выложить равномерным слоем на фарш.

При помощи кондитерского пакета выдавить слой майонеза поверх лука.

Последним слоем снова выложить картофельные кружочки. Вновь посолить и покрыть майонезом.

Сыр натереть на крупной фракции терки и насыпать на картошку.

Духовку установить на двести двадцать градусов, включить инверторный режим.

Форму установить на противень или решетку и отправить в духовку приблизительно минут на сорок, до полной готовности картошки. Где-то через двадцать минут нужно спустить градус духовки до ста восьмидесяти.

Готовое блюдо достать из духовки, переложить на плоскую тарелку и подать к столу.

Картошка с фаршем: готова

Приятного аппетита!