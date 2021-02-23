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Картошка с фаршем: обед или ужин на скорую руку

Картошка с фаршем! Если Вы пришли домой, а к ужину ничего нет, то приготовленная в духовке картошка с фаршем – то, что Вам нужно. Этот ужин на скорую руку, обязательно понравится всем.

Оно получается вкусным и сытным.

Картошка с фаршем: ингредиенты

Картошка с фаршем

  • восемь картофелин среднего размера
  • две большие луковицы
  • килограмм мясного фарша
  • треть стакана майонеза
  • сто грамм сыра
  • двадцать миллилитров растительного масла – для смазки
  • соль и перец – по вкусу

Картошка с фаршем: пошаговый рецепт

  • Дно и стенки огнеупорной стеклянной формы смазать при помощи кисточки растительным маслом.
  • Картошку почистить, помыть, промокнуть бумажным полотенцем и порезать кружочками, шириной в один сантиметр.

Картошка с фаршем

  • Картофельные кружочки выложить в форму, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Посолить, поперчить.
  • Мясной фарш выложить слоем на картошку, немного примять руками, посолить и поперчить.
  • Лук почистить, помыть, высушить и порезать средними полукольцами. Весь лук выложить равномерным слоем на фарш.
  • При помощи кондитерского пакета выдавить слой майонеза поверх лука.
  • Последним слоем снова выложить картофельные кружочки. Вновь посолить и покрыть майонезом.
  • Сыр натереть на крупной фракции терки и насыпать на картошку.

Картошка с фаршем

  • Духовку установить на двести двадцать градусов, включить инверторный режим.
  • Форму установить на противень или решетку и отправить в духовку приблизительно минут на сорок, до полной готовности картошки. Где-то через двадцать минут нужно спустить градус духовки до ста восьмидесяти.

Готовое блюдо достать из духовки, переложить на плоскую тарелку и подать к столу.

Картошка с фаршем: готова

Приятного аппетита!

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