Всю жизнь думал, что ящик под духовкой нужен для хранения посуды, а оказывается нет: рассказываю как его правильно использовать

В большинстве духовок есть дополнительное пространство, расположенное под духовкой в виде ящика. При этом большинство людей используют его не по прямому назначению. В нем хранят разнообразную кухонную утварь, такую как формы для выпечки или сковороды. Этого делать нельзя. Данный неприметный тайник выполняет другую важную функцию, которая непременно необходима каждой семье. Стоит узнать, чтобы наслаждаться эффектом.

Таинственный ящик под духовкой

Сколько себя помню, у всех плит в моем семейном доме был дополнительный ящик. И у нас в семье, и по соседству хозяйки держали в нем приборы для выпечки. Я испытал настоящее удивление, когда наконец узнал правду о таинственном хранилище.

Мне стало известно о подруге, которая недавно вернулась из Польши навсегда и в настоящее время ремонтирует свою кухню. Говоря о кухонной технике, мы начали перечислять преимущества традиционных духовых шкафов.

А когда речь зашла о духовке, выяснилось, что выдвижной ящик под духовкой – это на самом деле обогревающее пространство, которое используется для поддержания температуры блюд, приготовленных в духовке. Отлично подходит если мы не хотим сразу подавать блюдо или оставлять несколько порций для опоздавших гостей.

Основное назначение

Например, вы можете положить туда картофель, пока дожидаетесь готовности мяса. Короче говоря, это ящик, куда вы можете поставить блюдо после выпечки, чтобы оно оставалось теплым, пока оно не будет подано на стол. Этот выдвижной ящик обычно регулирует влажность, поэтому помещенные в него продукты не будут сухими.

Не в каждой духовке есть такой ящик. Если вы не уверены, подходит ли устройство, которым оснащено ваше оборудование, для разогрева пищи, ознакомьтесь с инструкциями или обратитесь к производителю. Согласно рекомендациям производителя, в выдвижных ящиках не должно храниться ничего горючего. Поэтому, если вы храните в ней деревянные доски или инструкцию по эксплуатации кухонной утвари, немедленно перенесите их в другое место.

Теплые блюда из нижнего ящика

Обычно мы не обращаем особого внимания на температуру еды, которую мы едим. Температура и состав еды существенно влияют на вкус еды и чувство сытости (скорость опорожнения желудка). Наибольшее вкусовое удовольствие обеспечит комнатная температура еды. Температура горячих блюд наиболее благоприятна для желудка и пищеварительной системы в пределах 65-70 °C, а для супов 75 °C (дает ощущение сытости). Такую температуру длительно и сохраняет нижний ящик плиты.

Стоит пересмотреть свои привычки и начать использовать ящик по прямому назначению.