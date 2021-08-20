Карамельный творожник. Этот рецепт не оставит равнодушными даже самых капризных сладкоежек

Карамельный творожник получается очень нежным и полезным. Такой десерт понравится даже самым привередливым сладкоежкам.
Карамельный творожник: ингредиенты
Тесто:
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Масло — 100 гр (сто грамм)
- Сметана — 2ст. л (две столовые ложки)
- Желтки — 2 шт. (две штуки)
- Порошок для выпечки — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Начинка:
- Творожная — 2,5 п. творога (две с половиной пачки), карамельный пудинг, 2 ст. л сметаны (две с половиной ложки), 2 яйца (две штуки), сахар по вкусу
- Сметанная — 2 белка (две штуки), 100 гр. сметаны (сто грамм), 50 гр. сахара (пятьдесят грамм), ванильный пудинг — 1 уп. (одна упаковка)
Рецепт приготовления:
- Сперва замесите тесто, оно должно получиться мягким и липким.1/4 часть скатайте колобком и положите на полчаса в морозилку, остальное тесто выложите в форму с высокими бортиками. Сформируйте бортики из теста.
- Выложите сухофрукты.
- Ингредиенты для творожной начинки смешайте миксером до однородности и выложите на тесто.
- Взбейте белки до устойчивых пиков, смешайте с порошком для ванильного пудинга, сахаром и сметаной. Залейте творожный слой.
- Из морозильника достаньте тесто и натрите сверху.
- В духовке, разогретой до 180 градусов выпекайте пудинг 1 час.
- Когда сойдёт пар, можете доставать из формы.
Карамельный творожник — самый нежный и вкусный.
Пеките на здоровье!
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