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Карамельный творожник. Этот рецепт не оставит равнодушными даже самых капризных сладкоежек

Карамельный творожник получается очень нежным и полезным. Такой десерт понравится даже самым привередливым сладкоежкам.

Карамельный творожник: ингредиенты

Карамельный творожник

Тесто:

  1. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Масло — 100 гр (сто грамм)
  3. Сметана — 2ст. л (две столовые ложки)
  4. Желтки — 2 шт. (две штуки)
  5. Порошок для выпечки — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Начинка:

  1. Творожная — 2,5 п. творога (две с половиной пачки), карамельный пудинг, 2 ст. л сметаны (две с половиной ложки), 2 яйца (две штуки), сахар по вкусу
  2. Сметанная — 2 белка (две штуки), 100 гр. сметаны (сто грамм), 50 гр. сахара (пятьдесят грамм), ванильный пудинг — 1 уп. (одна упаковка)

Рецепт приготовления:

  • Сперва замесите тесто, оно должно получиться мягким и липким.1/4 часть скатайте колобком и положите на полчаса в морозилку, остальное тесто выложите в форму с высокими бортиками. Сформируйте бортики из теста.
  • Выложите сухофрукты.
  • Ингредиенты для творожной начинки смешайте миксером до однородности и выложите на тесто.
  • Взбейте белки до устойчивых пиков, смешайте с порошком для ванильного пудинга, сахаром и сметаной. Залейте творожный слой.
  • Из морозильника достаньте тесто и натрите сверху.
  • В духовке, разогретой до 180 градусов выпекайте пудинг 1 час.
  • Когда сойдёт пар, можете доставать из формы.

Карамельный творожник — самый нежный и вкусный.

Карамельный творожник. Этот рецепт не оставит равнодушными даже самых капризных сладкоежек 2

Пеките на здоровье!

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