Как хранят фарш повара в ресторанах. Занимает минимум места и быстро размораживается

У каждой хозяйки в морозильной камере всегда есть пару килограмм фарша – мясного или, если любят – рыбного. Как и любой продукт в морозильной камере, мясо лежит долго.

Практичнее всего проводить заморозку порционно: разложить по пакетам столько фарша, сколько вам требуется на приготовление ужина для всей семьи.

Это избавляет от проблемы размораживания огромного куска фарша и вторичной заморозки.

Можно использовать и такой способ, благодаря которому, можно быстро разморозить даже 1.5 кг фарша.

Берем большой пакет и раскладываем в нем слой фарша. Можно просто руками или скалкой раскатать. Чем тоньше слой фарша, тем быстрее он будет размораживаться.

Укладываем пакет с мясной массой в морозилку и замораживаем.